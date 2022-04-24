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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Норрис: Не ожидал, что финиширую на подиуме

Пилот McLaren очень доволен воскресным результатом гонки в Имоле

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Норрис: Не ожидал, что финиширую на подиуме
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После не самого удачного начала нового сезона Формулы 1 в Бахрейне McLaren удалось немного приблизиться к лидерам пелотона – и в Имоле прогресс команды оказался наиболее заметен. В пятницу Ландо Норрис смог квалифицироваться третьим – и несмотря на пятый результат по итогам спринта, спокойная и безошибочная езда в воскресенье (не без доли удачи от ошибки Шарля Леклера) привела британца к финишу на подиуме.

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Норрис признался, что совсем не ожидал такого результата перед началом сессии. «Да, это удивило меня, – рассказал Норрис. – Честно говоря, это был невероятный уик-энд и потрясающая гонка. Мы получили больше, чем ожидали, так что команда заслужила этого. Особенно учитывая, какой прогресс мы сделали после первой гонки.

Здесь и на базе все трудятся не покладая рук, так что к сегодняшнему результату привели усердная работа и непростые погодные условия, и нам удалось извлечь выгоду из этого. Я люблю подобные условия – обычно у меня хорошо получается с ними справляться. Тем более они были похожими на то, что было в Имоле в прошлом году».

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