Норрис назвал выполнимой для McLaren задачу отобрать у Ferrari третье место
За пять этапов до конца сезона между двумя командами 79 очков – но, по мнению британца, с нынешней формой «оранжевых» такой отрыв реально ликвидировать
McLaren очень слабо начала нынешний сезон Формулы 1, однако летом смогла заметно прибавить, а после августовского перерыва ее пилоты почти не пропускают церемонии награждения. Оскар Пиастри стартовал с поула и выиграл спринт в Катаре, а Ландо Норрис уже опередил Джорджа Расселла из Mercedes в таблице общего зачета.
Что до Кубка конструкторов, то коллектив из Уокинга уже давно оставил позади Alpine и почти настиг Aston Martin. Ни у кого в паддоке нет сомнения, что McLaren уже совсем скоро отберет у соперников четвертое место.
Однако, как рассказал Норрис, в его команде нацеливаются на большее и рассчитывают завершить чемпионат в тройке лидеров.
Сейчас отставание McLaren от Ferrari составляет 79 очков, а от Mercedes – 107. При этом до конца сезона осталось всего пять Гран При (два из низ, правда, пройдут в спринтерском формате).
Ландо объяснил: «Думаю, добиться такого результата реально. Пару гонок назад мы и от Aston отставали на 70 с чем-то очков. Наша команда хорошо справляется с работой, и это касается не только недавнего пит-стопа за 1,8 секунды, что стало впечатляющим результатом.
Парни отработали с полной самоотдачей и показали, насколько все мы мотивированы добиваться максимума на каждом этапе».
Ландо Норрис, McLaren MCL60, Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Он продолжил: «Мы прекрасно знаем, что Mercedes очень сильна. В Катаре их темп был почти таким же, как у нас, однако они продолжают допускать ошибки. Если им удастся провести чистый уик-энд, это точно осложним нам жизнь, потому ни о чем нельзя говорить с уверенностью.
Ferrari всего три недели назад [в Сингапуре] стартовала с поула и выиграла гонку. На самом деле, после этого [в силе соперников] ничего не поменялось, мы просто выступали на других трассах. Наша команда смотрелись на них чуть лучше, другие – чуть хуже.
Понятно, что мы не должны быть излишне уверены в своих силах. У нас есть уверенность, без нее никак – но также нам понятно, что в некоторых предстоящих гонках мы будем не столь быстры».
Герой «Лосаила» Оскар Пиастри добавил: «Мы очень ждали Сузуки и Катара, так как эти трассы подходят нашей машине. Но впереди этапы, где нам будет сложнее, а кому-то из соперников – наверняка проще.
Реально ли отыграть 79 очков за пять гонок и пару спринтов? Это очень сложно, но мы постараемся. Надеюсь, у нас все получится».
За последние десять лет McLaren всего раз завершила сезон в тройке сильнейших – в 2020-м британцы уступили в Кубке конструкторов лишь Mercedes и Red Bull.
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