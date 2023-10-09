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Норрис назвал условия Гран При Катара слишком опасными для гонщиков

По словам пилота, сочетание характера трассы и жары Персидского залива сделало физическую нагрузку избыточной даже по стандартам Формулы 1

Джонатан Нобл
Автор:
Соавтор:
Эрвин Ягги
Ландо Норрис, McLaren, третье место

После финиша гонки, которая проходила в условиях 40-градусной жары, сразу несколько пилотов обратились за помощью в медицинский центр, а Логану Сардженту и вовсе пришлось досрочно остановить машину после теплового удара.

Даже тройка призеров выглядела на подиуме явно изможденной, не находя сил для радости.  Кроме жары, в воскресенье сказалось и решение FIA ограничить протяженность отрезков на одном комплекте шин. Так как экономить резину не было необходимости, пилоты могли атаковать на пределе, что увеличивало нагрузку. 

Комментируя такую ситуацию по просьбе Motorsport.com, занявший второе место Ландо Норрис отметил: «Думаю, в этот раз мы дошли до предела. Досадно, что такое произошло. 

Нет ничего приятного, когда после финиша кто-то теряет сознание или вынужден обращаться в медицинский центр. Когда такое происходит, это очень опасно.

Понятно, что после такого гонщикам придется еще больше тренироваться. Мы сидим в закрытых машинах, где очень жарко, и справляемся с серьезными физическими нагрузками.

Наверное, в трансляции этого не видно, но когда людям становится настолько плохо – это уже слишком. Все становится слишком опасным».

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Фото: Red Bull Content Pool

Британец добавил: «Я знаю, что в календаре будущего года эта гонка запланирована на более позднюю дату, позже на пару месяцев. Но над этим все равно надо подумать. Уверен, что мы обязательно обсудим эту тему, подобное просто не должно происходить». 

Победителю гонки Максу Ферстаппену не пришлось выкладываться изо всех сил, так как пилот Red Bull вновь уехал от преследователей. Но и он рассказал, что воскресенье вышло далеко не простым.

«Когда я увидел прогноз погоды, то понял, что не горю желанием приезжать сюда, – признался он. – Тут слишком жарко. Ландо верно сказал, что к этим условиям невозможно подготовиться за счет тренировок или как-то еще. 

Кое-кто из парней находится в невероятной физической форме, даже превосходя меня – но даже им было очень сложно. Представьте, что вам нужно целый день ходить по сауне. А когда наступает ночь, добавляется еще и влажность. 

Гонки долгие, но дело не только в этом. Есть несколько особенных этапов. В Сингапуре мы едем по жаре почти два часа. Мне кажется, это на пределе допустимого. Надо разобраться с этим. Определенно, в этот раз было слишком жарко». 

В 2024 году Гран При Катара пройдет на стыке ноября и декабря. 

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