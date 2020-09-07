Норрис назвал «тупым» правило о смене шин под красным флагом

После старта Гран При Италии Ландо Норрис почти два десятка кругов занимал третье место – позади Льюиса Хэмилтона и своего напарника Карлоса Сайнса.

Однако последующие события – выезд машины безопасности, закрытие пит-лейна и красные флаги – привели к тому, что британец оказался только на седьмой позиции.

Впереди него оказались Пьер Гасли, Кими Райкконен и Антонио Джовинацци, которые провели свои пит-стопы раньше остальных, а также Лэнс Стролл – он вовсе не поехал в боксы.

В режиме красных флагов, как это допускают правила, команда Racing Point установила канадцу свежие слики, на которых он в итоге финишировал третьим, лишив Норриса возможности подняться на подиум.

После гонки Ландо был очень недоволен тем, что регламент Ф1 позволяет подобную смену шин, которая не приводит к потере времени.

«Единственная причина, по которой я не попал на подиум – это «бесплатный» пит-стоп Стролла, – сказал гонщик в интервью Sky Sports. – Это довольно тупое правило. Они [Racing Point] не заслужили такой результат сразу по нескольким причинам.

Думаю, от него надо отказаться. У нас есть два примера: Гасли провел свою остановку заранее и оказался впереди к моменту появления красного флага. Это честно, тут ничего не поделаешь.

Но тот, кто просто не был в боксах, получил 24 секунды преимущества ни за что. Он должен был все равно заехать в боксы [после рестарта], это же их решение не проводить пит-стоп до этого. Бывает, что вам везет, как Пьеру, но это [историю со Строллом] не назвать честной игрой».

Глава McLaren Андреас Зайдль не согласился со своим пилотом.

«Я не вижу в этом правиле никаких проблем, – сказал он. – Все команды работали совместно с FIA, чтобы создать нынешний регламент.

Я понимаю эмоции Ландо, но случается, что мы сами получаем от этого момента выгоду. Так что правила такие, какие есть. Мы хорошо знаем их, мы проголосовали за них, так что нет повода жаловаться. Надо продолжать работу».

Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси подтвердил, что в FIA также не видят оснований для пересмотра правила о замене шин под красными флагами.