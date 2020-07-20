Норрис назвал старт в Венгрии худшим в жизни

После двух Гран При в Шпильберге McLaren занимала второе место в Кубке конструкторов – однако по итогам гонки в Венгрии удержать его команде не удалось. Ее пилоты Ландо Норрис и Карлос Сайнс по итогам квалификации стали восьмым и девятым, однако в воскресенье им удалось заработать всего одно очко.

«Думаю, это был для меня едва ли не худший старт в жизни, – признался после финиша британец. – Кажется, в какой-то момент я опустился на 18-е место. Я пытался прорваться вперед, но под дождем это обычно приводит к тому, что ты только откатываешься назад еще дальше. Я сразу все испортил, а обгонять на этой трассе всегда сложно

После этого команда хорошо поработала – быть может, пит-стопы и не получились изумительными, но на них я ничего не потерял. Однако подняться выше 13-го места было уже нереально».

Карлос Сайнс смог в конце дистанции отобрать у Шарля Леклера десятое место (которое превратилось в девятое после штрафа обоих пилотов Haas), но и для него воскресенье не обошлось без проблем.

«Мы все потеряли на первом пит-стопе, – объяснил испанец. – Мне пришлось очень долго ждать в боксах. На пит-лейне возникла настоящая пробка, из-за чего мы упустили много позиций. Хорошо хоть, что удалось вернуться в десятку, но баланс машины не был идеальным, особенно на сырой трассе».