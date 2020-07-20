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Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

Норрис назвал старт в Венгрии худшим в жизни

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Норрис назвал старт в Венгрии худшим в жизни
Автор:
, Ответственный редактор
20 июл. 2020 г., 05:10

Оба пилота McLaren в третьей гонке сезона потеряли позиции по сравнению с местами на стартовой решетке – но причины оказались у каждого своими

После двух Гран При в Шпильберге McLaren занимала второе место в Кубке конструкторов – однако по итогам гонки в Венгрии удержать его команде не удалось. Ее пилоты Ландо Норрис и Карлос Сайнс по итогам квалификации стали восьмым и девятым, однако в воскресенье им удалось заработать всего одно очко. 

«Думаю, это был для меня едва ли не худший старт в жизни, – признался после финиша британец. – Кажется, в какой-то момент я опустился на 18-е место. Я пытался прорваться вперед, но под дождем это обычно приводит к тому, что ты только откатываешься назад еще дальше. Я сразу все испортил, а обгонять на этой трассе всегда сложно

После этого команда хорошо поработала – быть может, пит-стопы и не получились изумительными, но на них я ничего не потерял. Однако подняться выше 13-го места было уже нереально». 

Карлос Сайнс смог в конце дистанции отобрать у Шарля Леклера десятое место (которое превратилось в девятое после штрафа обоих пилотов Haas), но и для него воскресенье не обошлось без проблем. 

«Мы все потеряли на первом пит-стопе, – объяснил испанец. – Мне пришлось очень долго ждать в боксах. На пит-лейне возникла настоящая пробка, из-за чего мы упустили много позиций. Хорошо хоть, что удалось вернуться в десятку, но баланс машины не был идеальным, особенно на сырой трассе».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Сессия Гонка
Местонахождение Хунгароринг
Пилоты Ландо Норрис
Команды McLaren В Магазин
Автор Александр Кабановский

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