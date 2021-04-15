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Норрис назвал слабое место McLaren, которое помешает команде в Имоле

По мнению британца, на трассе Энцо и Дино Феррари против McLaren может сыграть недостаточный квалификационный темп

Норрис назвал слабое место McLaren, которое помешает команде в Имоле

На дебютном Гран При сезона в Бахрейне McLaren стала третьей по силе командой, уступив лишь фаворитам из Mercedes и Red Bull. Однако на втором этапе картина может быть не столь благоприятной для коллектива Зака Брауна – об этом рассказал Ландо Норрис. 

Первую гонку британец закончил четвертым, уступив менее десяти секунд замкнувшему тройку Валттери Боттасу и опередив Серхио Переса. 

На пресс-конференции в четверг Ландо спросили, есть ли у него основания опасаться, что в Имоле повторить такой результат будет сложно. 

«Отчасти да, – ответил тот. – И прежде всего это связано с квалификационной скоростью. В Бахрейне она была не самой сильной нашей стороной. 

В целом тот уик-энд принес нам немало позитива, мы смогли хорошо начать сезон. Но в то же время были компоненты, в которых мы выглядели чуть слабее. И в их числе – квалификация. Позиции [на решетке] оказались не столь хорошими, как мы ожидали. 

Потому на трассе вроде этой – где от квалификации зависит больше, чем от гонки – это может стать для нас источником сложностей. Ведь в воскресенье здесь будет очень сложно обгонять».

Он добавил: «Иногда трассы подчеркивают ваши слабые места, и это как раз такой случай. Надеюсь, мы смогли добиться улучшений за то время, что прошло после Бахрейна».

Британец сказал, что не спешит с выводами о расстановке сил по итогам всего одного этапа: «Сложно делать точные оценки. Полагаю, стоит провести три, четыре или пять гонок, чтобы понять свою реальную силу в различных ситуациях. Нужно оценить наши возможности в условиях высокой и низкой прижимной силы, сухих и сырых условий.

Этот уик-энд поможет лучше все понять. Нам надо хорошо отработать его, и это позволит лучше оценить собственные силы».

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Ландо Норрис
Команды McLaren

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