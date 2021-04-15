На дебютном Гран При сезона в Бахрейне McLaren стала третьей по силе командой, уступив лишь фаворитам из Mercedes и Red Bull. Однако на втором этапе картина может быть не столь благоприятной для коллектива Зака Брауна – об этом рассказал Ландо Норрис.

Первую гонку британец закончил четвертым, уступив менее десяти секунд замкнувшему тройку Валттери Боттасу и опередив Серхио Переса.

На пресс-конференции в четверг Ландо спросили, есть ли у него основания опасаться, что в Имоле повторить такой результат будет сложно.

«Отчасти да, – ответил тот. – И прежде всего это связано с квалификационной скоростью. В Бахрейне она была не самой сильной нашей стороной.

В целом тот уик-энд принес нам немало позитива, мы смогли хорошо начать сезон. Но в то же время были компоненты, в которых мы выглядели чуть слабее. И в их числе – квалификация. Позиции [на решетке] оказались не столь хорошими, как мы ожидали.

Потому на трассе вроде этой – где от квалификации зависит больше, чем от гонки – это может стать для нас источником сложностей. Ведь в воскресенье здесь будет очень сложно обгонять».

Он добавил: «Иногда трассы подчеркивают ваши слабые места, и это как раз такой случай. Надеюсь, мы смогли добиться улучшений за то время, что прошло после Бахрейна».

Британец сказал, что не спешит с выводами о расстановке сил по итогам всего одного этапа: «Сложно делать точные оценки. Полагаю, стоит провести три, четыре или пять гонок, чтобы понять свою реальную силу в различных ситуациях. Нужно оценить наши возможности в условиях высокой и низкой прижимной силы, сухих и сырых условий.

Этот уик-энд поможет лучше все понять. Нам надо хорошо отработать его, и это позволит лучше оценить собственные силы».

Дополнительная информация: Олег Карпов