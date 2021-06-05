Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Мазепин: Критиковали меня? Критикуйте и Хэмилтона с Пересом Следующая / Сайнс объяснил аварию в квалификации: Не мог решить, что делать
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Норрис назвал штраф нечестным и попросил пересмотреть его

Автор:

Пилот McLaren не согласился с наказанием, назначенным ему судьями Гран При Азербайджана

Норрис назвал штраф нечестным и попросил пересмотреть его

Ландо Норрис показал шестое время в квалификации городского этапа Ф1 в Баку – однако уже после завершения сессии его признали виновным в нарушении правил при появлении красных флагов. Британца переставили на девятую позицию решетки.

Читайте также:

Проступок Ландо состоял в том, что пилот не сразу свернул в боксы, а предпочел после короткого радиообмена с командой проехать один лишний круг.  

«Как по мне, я не сделал ничего неправильного, – рассказал Норрис репортерам. – Ситуация была сложной: на такой скорости, какую мы развиваем, непросто мгновенно принимать решения о том, как лучше всего и безопаснее всего действовать. У меня есть ощущение, что я поступил именно так, как было безопаснее всего. 

Я учитывал, что пит-лейн мог быть заблокирован, и въезжать туда запрещено. Поступи я так, меня стали бы спрашивать: "А зачем это ты заехал? Делать этого не следовало". 

Повторюсь, это был сложный момент. У меня просто не было времени, чтобы все обсудить со своим инженером: "Мне лучше заехать? Или все же нет?". Я действовал так, как должен был. Досадно, потому что в конечном счете все решило формальное правило.  

Иногда нужна снисходительность, учитывая действия пилота. Потеря трех мест заметно осложнит нам гонку. И мне не кажется, что вынесенное решение справедливо. Хотя что есть – то есть».

Он добавил: «В каких-то ситуациях им [судьям] стоило бы представить себя на месте пилота, хотя бы всего на секунду. И попробовать среагировать на той скорости. Чтобы понять время реакции и еще кое-что.

Я считаю, что правильно было бы назначить предупреждение или что-то такого плана. А еще было бы здорово иметь возможность, получив больше информации о какой-то ситуации, переосмыслить решение и принять то, которое действительно справедливо в отношении пилота, команды, кого-то еще, в отношении кого возникла несправедливость.  

Я никому не навредил – напротив, выбрал самый безопасный вариант. Но это лишь сделало все хуже. Я не заслуживаю и трех штрафных баллов, так как не сделал ничего опасного. 

Такие моменты возникают нечасто, но иногда все же нужно пересматривать решения. Понятно, что это не похоронит мои надежды на воскресенье, но повторю свою позицию: это скверный вердикт, несправедливый. Но изменить что-то я не могу».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Мазепин: Критиковали меня? Критикуйте и Хэмилтона с Пересом

Предыдущая новость

Мазепин: Критиковали меня? Критикуйте и Хэмилтона с Пересом

Следующая новость

Сайнс объяснил аварию в квалификации: Не мог решить, что делать

Сайнс объяснил аварию в квалификации: Не мог решить, что делать
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Ландо Норрис
Команды McLaren
Автор Адам Купер

Самое читаемое

1
Формула 1

Безупречный Леклер, сломанный Боттас. Герои и неудачники субботы

2
Формула 1

Ферстаппен: Просто тупая квалификация

3
Формула 1

«Могли обогнать Хэмилтона». Скорость AlphaTauri поставила Гасли в тупик

4
Формула 1

Радиообмен: Мазепин смог. А потому что не в Монако!

1дн
5
Формула 1

Mercedes пожертвовала Боттасом? Мнения разделились

Самое важное:
Боттас обвинил машину в провале в квалификации
Формула 1

Боттас обвинил машину в провале в квалификации

30мин
Леклер назвал поул Ferrari справедливым
Статья с видео
Формула 1

Леклер назвал поул Ferrari справедливым

34мин
Мазепин: Мой круг был очень хорош. До последнего поворота
Формула 1

Мазепин: Мой круг был очень хорош. До последнего поворота

Хорнер не уверен, что Ферстаппен взял бы поул в Баку
Формула 1

Хорнер не уверен, что Ферстаппен взял бы поул в Баку

Сайнс объяснил аварию в квалификации: Не мог решить, что делать
Формула 1

Сайнс объяснил аварию в квалификации: Не мог решить, что делать

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Адам Купер Больше от
Адам Купер
Отказ от аэродинамических труб в Ф1: аргументы и сроки
Формула 1

Отказ от аэродинамических труб в Ф1: аргументы и сроки

Mercedes сняла злополучную гайку с машины Боттаса: видео Гран При Монако
Формула 1

Mercedes сняла злополучную гайку с машины Боттаса: видео

Риккардо отказался считать себя виновником слабой квалификации Гран При Монако
Формула 1

Риккардо отказался считать себя виновником слабой квалификации

Ландо Норрис Больше от
Ландо Норрис
Норрис потерял три стартовые позиции из-за красных флагов Гран При Азербайджана
Формула 1

Норрис потерял три стартовые позиции из-за красных флагов

Не только у Риккардо проблемы с адаптацией в McLaren. Норрис тоже пожаловался Гран При Азербайджана
Формула 1

Не только у Риккардо проблемы с адаптацией в McLaren. Норрис тоже пожаловался

Норрис рассказал о силе Сайнса, которой не хватает Риккардо
Формула 1

Норрис рассказал о силе Сайнса, которой не хватает Риккардо

McLaren Больше от
McLaren
Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях Гран При Азербайджана
Формула 1

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях

Босс McLaren упрекнул Формулу 1 в бездействии Гран При Азербайджана
Формула 1

Босс McLaren упрекнул Формулу 1 в бездействии

Риккардо изменит стиль пилотажа после работы на симуляторе Гран При Азербайджана
Формула 1

Риккардо изменит стиль пилотажа после работы на симуляторе

Самое читаемое Сегодня

Безупречный Леклер, сломанный Боттас. Герои и неудачники субботы
Формула 1 Формула 1

Безупречный Леклер, сломанный Боттас. Герои и неудачники субботы

Ферстаппен: Просто тупая квалификация
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Просто тупая квалификация

Боттас обвинил машину в провале в квалификации
Формула 1 Формула 1

Боттас обвинил машину в провале в квалификации

Mercedes пожертвовала Боттасом? Мнения разделились
Формула 1 Формула 1

Mercedes пожертвовала Боттасом? Мнения разделились

Радиообмен: Мазепин смог. А потому что не в Монако!
Формула 1 Формула 1

Радиообмен: Мазепин смог. А потому что не в Монако!

«Он просто пустозвон». Вольф жестко ответил Хорнеру
Формула 1 Формула 1

«Он просто пустозвон». Вольф жестко ответил Хорнеру

«Могли обогнать Хэмилтона». Скорость AlphaTauri поставила Гасли в тупик
Формула 1 Формула 1

«Могли обогнать Хэмилтона». Скорость AlphaTauri поставила Гасли в тупик

Сайнс объяснил аварию в квалификации: Не мог решить, что делать
Формула 1 Формула 1

Сайнс объяснил аварию в квалификации: Не мог решить, что делать

Самое важное:

Боттас обвинил машину в провале в квалификации
Формула 1 Формула 1

Боттас обвинил машину в провале в квалификации

Леклер назвал поул Ferrari справедливым
Статья с видео
Формула 1 Формула 1

Леклер назвал поул Ferrari справедливым

Мазепин: Мой круг был очень хорош. До последнего поворота
Формула 1 Формула 1

Мазепин: Мой круг был очень хорош. До последнего поворота

Хорнер не уверен, что Ферстаппен взял бы поул в Баку
Формула 1 Формула 1

Хорнер не уверен, что Ферстаппен взял бы поул в Баку

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.