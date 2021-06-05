Норрис назвал штраф нечестным и попросил пересмотреть его

Ландо Норрис показал шестое время в квалификации городского этапа Ф1 в Баку – однако уже после завершения сессии его признали виновным в нарушении правил при появлении красных флагов. Британца переставили на девятую позицию решетки.

Проступок Ландо состоял в том, что пилот не сразу свернул в боксы, а предпочел после короткого радиообмена с командой проехать один лишний круг.

«Как по мне, я не сделал ничего неправильного, – рассказал Норрис репортерам. – Ситуация была сложной: на такой скорости, какую мы развиваем, непросто мгновенно принимать решения о том, как лучше всего и безопаснее всего действовать. У меня есть ощущение, что я поступил именно так, как было безопаснее всего.

Я учитывал, что пит-лейн мог быть заблокирован, и въезжать туда запрещено. Поступи я так, меня стали бы спрашивать: "А зачем это ты заехал? Делать этого не следовало".

Повторюсь, это был сложный момент. У меня просто не было времени, чтобы все обсудить со своим инженером: "Мне лучше заехать? Или все же нет?". Я действовал так, как должен был. Досадно, потому что в конечном счете все решило формальное правило.

Иногда нужна снисходительность, учитывая действия пилота. Потеря трех мест заметно осложнит нам гонку. И мне не кажется, что вынесенное решение справедливо. Хотя что есть – то есть».

Он добавил: «В каких-то ситуациях им [судьям] стоило бы представить себя на месте пилота, хотя бы всего на секунду. И попробовать среагировать на той скорости. Чтобы понять время реакции и еще кое-что.

Я считаю, что правильно было бы назначить предупреждение или что-то такого плана. А еще было бы здорово иметь возможность, получив больше информации о какой-то ситуации, переосмыслить решение и принять то, которое действительно справедливо в отношении пилота, команды, кого-то еще, в отношении кого возникла несправедливость.

Я никому не навредил – напротив, выбрал самый безопасный вариант. Но это лишь сделало все хуже. Я не заслуживаю и трех штрафных баллов, так как не сделал ничего опасного.

Такие моменты возникают нечасто, но иногда все же нужно пересматривать решения. Понятно, что это не похоронит мои надежды на воскресенье, но повторю свою позицию: это скверный вердикт, несправедливый. Но изменить что-то я не могу».