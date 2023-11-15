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Норрис назвал шесть пилотов Ф1, способных бороться с Максом на равных машинах

Ландо включил в этот список самого себя, однако не назвал нынешнего гонщика Red Bull Racing Серхио Переса

Зейнеп Таш
Автор Зейнеп Таш
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Групповое фото гонщиков Ф1

Уже долгое время все попытки составить конкуренцию Максу Ферстаппену в рамках одной команды терпят неудачу. После того, как в конце 2018-го из Red Bull ушел Даниэль Риккардо, голландец методично громит одного напарника за другим. 

Пьер Гасли, Алекс Элбон и Серхио Перес не смогли угнаться за Максом, при этом – несмотря на все слухи – руководство «Быков» пока не хочет приглашать в команду вторую звезду, чтобы можно было судить о реальной силе Ферстаппена. 

Недавно на эту темы зашел разговор в интервью Ландо Норриса испанской телекомпании DAZN. Британца называют одним из потенциальных кандидатов в Red Bull, хотя сейчас McLaren и пытается всеми силами удержать пилота. 

«Мне бы хотелось однажды оказаться у них в команде, – признался Ландо, отвечая на вопрос, готов ли он к соперничеству с Максом. – Кому еще это по силам? Было бы очень интересно увидеть там Льюиса [Хэмилтона].

А еще Фернандо [Алонсо], Карлоса [Сайнса], Шарля [Леклера] или Джорджа [Расселла]. Все они классные гонщики, способные осложнить ему жизнь. И про каждого, включая меня самого, в какой-то момент ходили слухи о переходе к ним».

Нынешний контракт Норриса с McLaren действует до конца 2025 года. Недавно глава команды Андреа Стелла признался, что в Уокинге рассчитывают удержать гонщика и после этого. 

«Мы уже начали новые переговоры с Ландо и довольны тем, как они складываются, – цитирует итальянского менеджера Speedcafe. – Мы стараемся на трассе доказать Ландо, что у нас общие цели. Нам важно дать ему понять, что прогресс продолжится и в будущем. 

Как по мне, нет смысла о чем-то говорить с пилотом, если ты ничего не можешь ему предложить. Мне совсем не хочется оказаться в ситуации, когда гонщик говорит: "Эй, ты же обещал, а этого не произошло". 

Так что мы с Заком [Брауном, гендиректором McLaren Racing] всегда ведем переговоры, отталкиваясь от реальной картины.  

Мы не стремимся оперировать обещаниями. Нам важно, чтобы люди верили нам, и потому стремились сообща проделать тот путь, что мы выбрали для McLaren».

Команда из Уокинга заметно прибавила по ходу нынешнего сезона. Начиная с Сильверстоуна, она заработала в Кубке конструкторов 253 очка. Это меньше, чем Red Bull (405), но превосходит показатели Mercedes (204) и Ferrari (187).

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