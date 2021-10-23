Норрис назвал себя идиотом из-за торможений на поребриках

Ландо Норрис закончил пятничные тренировки американского этапа Формулы 1 со 2-м временем, уступив четверть секунды лучшему результату Серхио Переса и опередив среди прочих обоих претендентов на чемпионский титул. Однако в ответах британца на вопросы журналистов в пятницу вечером нашлось место и самокритике.

«День был неплохим в плане темпа и результатов – но добиться всего этого было не слишком просто. Ветер, кочки на трассе и условия в целом – все это делало ситуацию сложной. И даже с неплохими настройками в первых двух сериях кругов на второй тренировке я сталкивался с определенными проблемами. А вот когда мы внесли кое-какие дополнительные поправки в настройки, я смог атаковать сильнее – и легче вышел на нужный темп. И думаю, у нас еще есть определенный запас: новые изменения в настройках могут сделать меня еще увереннее.

Мы в целом довольны темпом на длинных сериях – но шины достаточно сильно деградируют. И это может обеспечить нам неплохую воскресную гонку – результат будет сильно зависеть от того, кто сможет сохранить свои шины в хорошем состоянии. Мне во второй тренировке пришлось особенно непросто, так как часть кругов пришлось проехать на шинах с проплешинами – а в этой ситуации тебе кажется, что ситуация даже хуже, чем она есть на самом деле.

Откуда появились эти проплешины? Да просто я повел себя как идиот, тормозя на поребриках – чего вообще-то делать не положено. Поребрики не были скользкими, просто поребрик всегда остается поребриком – и тормозить на нем смысла нет. Так что, я в паре моментов повел себя просто глупо…»