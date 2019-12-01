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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Норрис назвал себя «дерьмовым гонщиком» после поражения от Переса

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Норрис назвал себя «дерьмовым гонщиком» после поражения от Переса
Автор:
, редактор
1 дек. 2019 г., 17:22

Британец признался, что изо всех сил стремился удержать седьмую позицию на Гран При Абу-Даби, и после проигрыша от соперника из Racing Point не жалел эпитетов в свой адрес.

Ландо Норрис до последнего круга опережал Серхио Переса на Гран При Абу-Даби, оставаясь лидером в средней группе. Однако на последнем круге мексиканец все-таки смог пройти пилота McLaren, лишив его седьмого места в гонке и десятого в чемпионате.

После финиша Перес похвалил соперника за то, что тот был честен в борьбе. 

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«Пожалуй, даже чересчур честен, – признался Ландо, когда ему сказали об этом журналисты. – А сам я показал себя дерьмовым гонщиком, прежде всего в психологическом плане. Мне нужно было обыграть одного конкретного парня, а я не сумел». 

По мнению британца, успеху Переса способствовал его результат в квалификации: став 11-м, тот получил право на свободный выбор шин и стартовал на Medium, в то время как Норрис был вынужден начать гонку на Soft.

«Их стратегия была гораздо быстрее, – объяснил он. – Варианты Medium-Hard или Hard-Medium были гораздо лучше. Мы знали об этом минусе попадания в Q3, квалифицироваться на 11-м месте, или где там были Серхио и [финишировавший девятым Даниил] Квят, было гораздо удобнее. Так что мы знали, что они будут накатывать на нас».

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Норрис добавил: «Я был удивлен, что смог так долго сдерживать его [Переса]. Я делал это пять или шесть кругов, а ведь Racing Point очень быстра на прямых. И шины у него были гораздо лучше».

Пилот McLaren признался, что не сможет просто так забыть это поражение.

«Перес сегодня был моей целью, моим соперником по чемпионату, на котором я сосредоточился, – сказал дебютант нынешнего сезона. – Хотя, конечно, и не так, чтобы я думал только о нем. Я очень хорошо поработал, сдерживая его пять-шесть кругов, но пропустил на последнем. 

Думаю, я буду вспоминать об этом еще пару дней. Это одна из важнейших сторон гонок, над которой мне надо работать. Конечно, иногда я обгоняю соперников в борьбе бок о бок, но мне нужно больше опыта в таких сражениях. Нужно понимать, насколько широка машина, сколько места оставлять сопернику. Сейчас мне не хватает опыта чтобы понять, насколько жестко можно себя вести.

Говоря с вами, я уже понимаю, что мне следовало сделать в этой борьбе, но я не сделал этого в нужный момент».

Лучшим новичком Ф1 в 2019 году стал Алекс Элбон. заработавший в Toro Rosso и Red Bull 92 очка. В активе Норриса их оказалось 49.

Дополнительная информация: Эд Стро

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Ландо Норрис
Автор Иван Матушкин

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