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Формула 1 / Гран При Австралии Новость

Норрис назвал первый день в Мельбурне «лучшей пятницей сезона»

Пилот McLaren рассказал о позитивных переменах в скорости машины MCL36 на третьем этапе чемпионата

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Норрис назвал первый день в Мельбурне «лучшей пятницей сезона»
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После сложного старта сезона, когда в двух Гран При удалось заработать лишь шесть очков, начало уик-энда в Мельбурне получилось для McLaren обнадеживающим: Ландо Норрис стал по итогам пятницы восьмым по скорости, Даниэль Риккардо замкнул первую десятку. 

«Все выглядит неплохо, – рассказал британец журналистам. – Не сказать, что потрясающе, но в целом хорошо. Пожалуй, это была наша лучшая пятница с начала года. Надеюсь, что получится завтра продолжать в том же духе, ощущения у нас позитивные».

Говоря о причинах перемен, Норрис добавил: «Мы внесли некоторые изменения в машину и вынесли уроки из предыдущих этапов. Наши идеи сработали. Пока это небольшой шаг вперед, но для начала весьма неплохой. Хочется верить, что уже завтра последуют новые улучшения».

Ландо не стал скрывать, что в существенной степени такие результаты McLaren стали следствием характера трассы в Альберт-парке, где мало медленных поворотов: «Дело в трассе, но не только. Мы также подготовили улучшения, которые принесли примерно одну десятую. 

Также мы учимся использовать возможности машины. Конечно, это не полсекунды разом, но работа приносит свои плоды. 

Надеюсь, Бахрейн был лишь разовым провалом. Теперь мы понимаем все куда лучше. Надеюсь, на таких трассах, как здесь или в Джидде, мы тоже будем сильнее. Нам удалось найти верный путь, но впереди еще долгая дорога».

В Мельбурне на машину Ландо установили новый мотор, так как с прежним возникли определенные сложности.

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