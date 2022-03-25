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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Норрис назвал главный недостаток McLaren

По словам пилота, машина неплохо сбалансирована, но ей не хватает прижимной силы

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Норрис назвал главный недостаток McLaren
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Пилоты McLaren в Бахрейне не смогли пройти в финал квалификации и в гонке не заработали очков. При этом еще на предсезонных тестах в Барселоне они выглядели весьма неплохо, а тесты в Бахрейне для них прошли не показательно, так как Даниэль Риккардо пропустил их из-за коронавируса, а Ландо Норрис проехал относительно мало кругов из-за проблем с перегревом тормозов.

Так или иначе истинную скорость McLaren мы увидели только в первом Гран При и оказалось, что это команда в аутсайдерах.

Приехав в Саудовскую Аравию, Норрис пояснил, в чем именно дело.

«Все просто – нам не хватает прижимной силы, а вместе с ней и сцепления с трассой, – сказал Норрис. – Нам случалось несколько раз правильно настроить машины, но мы все равно были медленными. И это объясняется только плохим сцеплением.

Я не думаю, что у нас много проблем. У нас одна большая проблема: нам нужно больше прижимной силы.

В Барселоне мы еще не знали, что у нас такие проблемы. Казалось, что мы сильнее. Но это и сыграло с нами злую шутку: мы быстро поняли нашу машину. Смогли ее настроить и решили, что она хороша. А потому с тех пор не особенно и прибавили.

Тем временем все остальные стали ощутимо быстрее, а мы остались с той, первоначальной машиной. Мне сложно сказать, сколько времени понадобится на исправление ситуации. Но на нашей базе специалисты уже работают над поиском решения. Технический директор Джеймс Ки трудится изо всех сил. Он вроде как понял, в чем мы отличаемся от других в худшую сторону, и сейчас реализует план исправления этой ситуации».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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