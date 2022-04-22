Норрис: На сухой трассе я не был бы третьим

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Ландо Норрис закончил квалификацию Гран При Эмилии-Романьи и для себя и для всех остальных, на последних секундах финальной сессии вылетев в стену и тем самым прервав заезды красными флагами.

Тем не менее, его предыдущее время позволит Норрису стартовать с третьего места, чему он очевидно был доволен.

«Я счастлив, – заявил гонщик McLaren. – Я попал в тройку лучших, что стало для нас сюрпризом. Под конец я чувствовал, что в силах улучшить и, возможно, отобрать у Шарля Леклера место на первом ряду. Машина отлично слушалась, я был в себе уверен, но, увы, допустил разворот.

В целом дождь сыграл в нашу пользу. Было бы сегодня сухо, я бы не оказался на третьем месте».