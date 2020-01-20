Норрис на стриме собрал $2 тыс. для животных Австралии

Вчера 20-летний Ландо Норрис устроил трансляцию того, как он играл в MotoGP 19 за Валентино Росси (которого считает своим кумиром), собирая от зрителей пожертвования для организации Humane Society International – чтобы потом средства отправились в страдающую от пожаров Австралию.

За один час Ландо удалось собрать 2 109 долларов. Запись стрима можно посмотреть здесь.

По ходу трансляции случился забавный момент, когда в Норриса врезался виртуальный Фабио Куартараро. Посмотреть на это можно тут.