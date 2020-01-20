Норрис на стриме собрал $2 тыс. для животных Австралии
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Гонщик McLaren провел трансляцию на Twitch, где играл в MotoGP 19.
Вчера 20-летний Ландо Норрис устроил трансляцию того, как он играл в MotoGP 19 за Валентино Росси (которого считает своим кумиром), собирая от зрителей пожертвования для организации Humane Society International – чтобы потом средства отправились в страдающую от пожаров Австралию.
За один час Ландо удалось собрать 2 109 долларов. Запись стрима можно посмотреть здесь.
По ходу трансляции случился забавный момент, когда в Норриса врезался виртуальный Фабио Куартараро. Посмотреть на это можно тут.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ландо Норрис
|Автор
|Денис Буденков
Норрис на стриме собрал $2 тыс. для животных Австралии
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