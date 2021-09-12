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Формула 1 / Гран При Италии Новости

Норрис: Мы с Риккардо могли закончить как Хэмилтон с Ферстаппеном

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Ландо объяснил, почему не атаковал Риккардо за победу

Норрис: Мы с Риккардо могли закончить как Хэмилтон с Ферстаппеном

Ландо Норрис стал вторым на Гран При Италии, уступив лишь своему напарнику Даниэлю Риккардо. После выезда машины безопасности и рестарта казалось, что Норрис быстрее партнера. Он держался на дистанции атаки и обсуждал с командой по радио, стоит ли ему оставаться вторым. 

В эфире не попало разрешение от McLaren на атаку, но после финиша Норрис заверил, что не расстроился. Он предположил, что борьба с Риккардо могла привести к сходу их обоих, как случилось у Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном. 

«Конечно, я уже бывал вторым и мне хотелось побороться за победу, – признал Норрис. – Но я здесь надолго и я работаю на команду. Все могло закончиться, как у тех двоих, так что я просто рад за свое второе место и за победу Даниэля. У меня еще будут шансы, так что все хорошо».

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