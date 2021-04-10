Норрис: McLaren недалеко от Mercedes и Red Bull

Ландо Норрис финишировал четвертым на Гран При Бахрейна, уступив лишь пилотам Mercedes и Red Bull. От ставшего третьим Валттери Боттаса он отстал на 9 секунд, но лишь потому, что финн перед финишем провел лишний пит-стоп. Двум остальным лидерам Норрис уступил примерно половину круга.

При этом британец все равно считает, что за зиму его команда смогла приблизиться к двум топ-коллективам, а на отдельных трассах подберется к ним ближе, чем в Сахире.

«McLaren близко, мы не сильно отстаем от Mercedes и Red Bull в сравнении с прошлым сезоном, – сказал Норрис. – Мне кажется, мы сильно приблизились, и на каких-то трассах, надеюсь, разрыв будет даже еще меньше.

Трудно судить, лучшие мы из остальных или нет. Не знаю, какой темп у AlphaTauri, но наша машина хороша».