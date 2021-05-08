Норрис: Мазепин испортил мне не круг, а всю квалификацию

Ландо Норрис заявил, что его результат в квалификации мог быть заметно лучше – если бы не действия Никиты Мазепина в первом сегменте квалификации.

По ходу своей первой попытки гонщик McLaren на последнем секторе догнал целую группу медленно двигавшихся машин, среди которых был и болид Мазепина. В то время как другие пилоты продолжили движение с малой скоростью и остались за пределами идеальной траектории, россиянин принял решение начать разгон – и проехал последние повороты, находясь перед Норрисом. Вскоре после окончания квалификации Мазепин был наказан за это потерей трех позиций на стартовой решетке и одним штрафным баллом.

«Когда борьба настолько плотная, когда все решают десятые, сотые, тысячные, важно сделать все как можно лучше – и нельзя позволить себе делать ошибки, – рассказал британец после финиша. – И наш автомобиль сегодня был хорош. А я управлял им не худшим образом. Но кое-кто придержал меня на моем первом быстром круге – из-за чего мне пришлось в первом сегменте сделать лишнюю попытку на свежих шинах. И это явно сильно по нам ударило. Ведь, думаю, я был в состоянии закончить эту квалификацию на 5-й или 6-й позиции [в итоге Норрис стал 9-м, уступив две позиции своему напарнику Даниэлю Риккардо].

Во время моей второй попытки в 13-м повороте появилось немного гравия, – пояснил гонщик. – Говорят, что там вылетел Перес – и такое ощущение, что я первым из пилотов проехал эту точку трассы после инцидента. И в итоге мало кто улучшил свое время на второй попытке. Может быть, ветер стал сильнее или что-то в этом роде. В любом случае, предсказать это мы не могли».

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Так или иначе, вопреки изначальным планам в первом сегменте квалификации Норрис «распечатал» не один, а два свежих комплекта жестких шин. Из-за этого в третьем сегменте британцу пришлось совершить одну из попыток на уже прикатанных покрышках – в то время как большинство гонщиков дважды выезжали на трассу на свежей резине. Впрочем, стоит отметить, что Шарль Леклер был вынужден распределить комплекты по сегментам так же, как Норрис – и это не помешало монегаску показать 4-й результат.

«Так что, нам сегодня не повезло, – резюмировал пилот McLaren. – Не повезло в одном-единственном эпизоде – когда я уперся в трафик на своей первой попытке».