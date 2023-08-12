Норрис: Машина McLaren стала быстрее, но все равно мне не подходит

В восьми первых Гран При нынешнего сезона Ландо Норрис заработал 12 очков, тогда как в четырех следующих, начиная с Австрии – 57. Серьезный пакет обновлений сделал оранжевую машину визуально похожей на Red Bull и ощутимо добавил ей скорости.

Однако, как рассказал Ландо, даже после очевидных улучшений MCL60 не лучшим образом подходит его стилю пилотирования.

«Это не только мое ощущение, – объяснил гонщик. – Оскар [Пиастри] говорит о том же самом. К слову, так было и год назад с Даниэлем [Риккардо].

Такие вещи сложно описывать словами. Но нашей машиной нужно управлять одним конкретным образом. Речь не идет о том, чего ты хочешь и что тебе нравится. И мне не по душе пилотировать так, как я вынужден делать это сейчас – потому что я не могу раскрыть свои сильные стороны.

Я предпочитаю чуть медленнее входить в повороты и использовать U-образную траекторию. Но сейчас для меня это последняя вещь в мире: приходится больше, чем когда-либо, ехать по V-образной траектории, что мне никогда не нравилось».

Говоря об обновленной машине McLaren, он добавил: «На самом деле, ей нравятся только прямые. Хотя и там она не особенно быстра.

Но вот на торможениях она ведет себя здорово. Именно поэтому мы там сильно выглядим на сырой трассе. В целом в таких условиях мы не особенно быстры, но торможения решают все, как было в Монако. Это позволяет прогревать тормоза и дает тебе уверенность.

При этом даже на мокрой трассе мы не слишком быстры в поворотах. Так что наша сила опирается на вполне конкретные моменты. Даже если изменятся ветер, количество топлива в баках или состояние шин, нам всегда нужно ехать одинаково – и не так, как мне нравится.

Но я адаптируюсь. И этот процесс продолжается. Однако пока нам очень далеко до той машины, которую я хотел бы видеть».

Ландо Норрис, McLaren, на решетке с гоночным инженером Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Гонщик рассказал, что и соперники McLaren не в восторге от поведения своих машин в медленных поворотах.

«Это касается не только нас, – объяснил Ландо. – Есть много комментариев от других, что у них такая же ситуация.

Но в медленных поворотах наша машина остается одной из последних по скорости. Впрочем, все не так плохо, ведь тому есть свои причины. Пять последних лет таких сложностей не было, потому мы не уделяли этому компоненту слишком много внимания».

Говоря о том, как можно сделать MCL60 еще сильнее, гонщик добавил: «Принято считать, что все решает аэродинамика. Но дело не только в ней, также есть характеристики управляемости.

Прежде всего результат определяется прижимной силой, но даже если в медленных поворотах у нас ее будет столько же, сколько у Red Bull, мы все равно проиграем им. Дело в том, что нас ограничивает баланс шасси.

Потому надо учитывать не только аэродинамические, но и механические факторы. Только когда все они работают сообща, можно рассчитывать на прибавку в медленных поворотах».

Ландо Норрис, McLaren Фото: Эрик Юниус