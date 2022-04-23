Норрис: Лучший гонщик в мире не сделал бы больше, чем я

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Ладо Норрис стал третьим в дождевой и непредсказуемой квалификации в Имоле, но в субботу в пятничной гонке был вынужден пропустить вперед Серхио Переса и Карлоса Сайнса, став в в итоге пятым.

Впрочем, это гонщика McLaren, похоже, не расстроило, и после финиша он был готов шутить.

«Даже если бы на моем месте был лучший пилот в мире, он бы показал ровно такой же результат, – сказал Норрис. – И честно признаться, я им очень доволен. Мы финишировали впереди всех, кого было реального обогнать. Но парни из Red Bull и Ferrari – они просто недостижимы по скорости. Так что это лучший результат из возможных.

К тому же под конец гонки у нас стали уходить шины. Мы видели, что некоторые стартовали на Medium, но думаю, моя команда сделала правильный выбор, поставив Soft».

Норриса тут же спросили, почему он так говорит, если любому пилоту свойственно считать себя лучшим в мире априори.

«Ну, просто скромность не всегда позволяет мне говорить все, что я о себе думаю», – ответил англичанин.