Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
02 июл.
-
05 июл.
Гонка через
20 Часов
:
42 Минут
:
33 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Первая тренировка через
5 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
12 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
145 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Норрис: Когда машина стала легкой, она просто ожила

Поделились
Комментарии
Норрис: Когда машина стала легкой, она просто ожила
Автор:
, Главный редактор
4 июл. 2020 г., 14:47

Пилот McLaren доволен результатами квалификации в Шпильберге – но ждет неприятных сюрпризов от пилотов Ferrari и других соперников

Для Ландо Норриса квалификация Гран При Австрии стала лучшей в карьере. В итоговом протоколе британец разместился на четвертой позиции, причем оказался на три с лишним десятых быстрее своего напарника Карлоса Сайнса. По словам Норриса, еще вчера в McLaren не особо рассчитывали на такой результат.

«Стоит сказать, что поведение нашей машины заметно меняется в зависимости от количества топлива, – рассказал пилот в интервью британскому телеканалу Sky Sports по окончании квалификации. – И когда машина стала легкой, она просто ожила, просто полетела. Если с большей топливной загрузкой нам было достаточно трудно на равных бороться, к примеру, с Racing Point – то на квалификации все заметно изменилось.

Однако теперь в гонке нас могут ждать весьма неприятные сюрпризы. Да, гонщики Ferrari оказались далековато – но мы знаем, что их гоночный темп может оказаться заметно лучше, чем квалификационный. Плюс у них в этом году все в порядке с прижимной силой – поэтому нам надо готовиться к непростой гонке. А еще быть максимально внимательными к вопросу износа шин, беречь их на протяжении всей дистанции – и при этом не терять позиции».

 

Карлос Сайнс тем временем рассказал, что со вчерашнего дня не может нужным образом сбалансировать поведение своего автомобиля – и именно это стало причиной столь заметного отставания от товарища по команде.

Читайте также:

Следующая новость
Гран При Австрии: стартовая решетка

Предыдущая новость

Гран При Австрии: стартовая решетка

Следующая новость

Гонщики Mercedes сами удивились, как сильно они опередили конкурентов. А Хэмилтон тут же придумал объяснение

Гонщики Mercedes сами удивились, как сильно они опередили конкурентов. А Хэмилтон тут же придумал объяснение

trending Сегодня

Гонщики Mercedes сами удивились, как сильно они опередили конкурентов. А Хэмилтон тут же придумал объяснение
Формула 1 / Формула 1

Гонщики Mercedes сами удивились, как сильно они опередили конкурентов. А Хэмилтон тут же придумал объяснение

Шварцман поднялся на подиум в дебютной гонке Формулы 2
Формула 2 / Формула 2
19мин

Шварцман поднялся на подиум в дебютной гонке Формулы 2

Боттас выиграл первую квалификацию 2020 года, Феттель не попал в десятку
Формула 1 / Формула 1

Боттас выиграл первую квалификацию 2020 года, Феттель не попал в десятку

«Мы точно не десятые по скорости». Риккардо рассказал, как проиграл квалификацию
Формула 1 / Формула 1
14мин

«Мы точно не десятые по скорости». Риккардо рассказал, как проиграл квалификацию

Квят: Машина могла быть быстрее, а я – аккуратнее
Формула 1 / Формула 1
40мин

Квят: Машина могла быть быстрее, а я – аккуратнее

Онлайн. Первая гонка Формулы 2 в Австрии
Формула 2 / Формула 2

Онлайн. Первая гонка Формулы 2 в Австрии

Квят: Формула 1 выбрала неправильный путь при создании новых трасс
Формула 1 / Формула 1

Квят: Формула 1 выбрала неправильный путь при создании новых трасс

«Странные оправдания». Баттон раскритиковал Ferrari за увольнение Феттеля
Формула 1 / Формула 1

«Странные оправдания». Баттон раскритиковал Ferrari за увольнение Феттеля

Самое важное:

«Мы точно не десятые по скорости». Риккардо рассказал, как проиграл квалификацию
Формула 1 / Формула 1
14мин

«Мы точно не десятые по скорости». Риккардо рассказал, как проиграл квалификацию

Квят: Машина могла быть быстрее, а я – аккуратнее
Формула 1 / Формула 1
40мин

Квят: Машина могла быть быстрее, а я – аккуратнее

Перес расстроился из-за отсутствия слипстрима в финале квалификации
Формула 1 / Формула 1
56мин

Перес расстроился из-за отсутствия слипстрима в финале квалификации

Сайнс пожаловался на проблемы с балансом болида
Формула 1 / Формула 1

Сайнс пожаловался на проблемы с балансом болида

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Квалификация
Местонахождение Red Bull Ринг
Пилоты Ландо Норрис
Команды McLaren В Магазин
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Гонщики Mercedes сами удивились, как сильно они опередили конкурентов. А Хэмилтон тут же придумал объяснение

2
Формула 2

Шварцман поднялся на подиум в дебютной гонке Формулы 2

19мин
3
Формула 1

Боттас выиграл первую квалификацию 2020 года, Феттель не попал в десятку

4
Формула 1

«Мы точно не десятые по скорости». Риккардо рассказал, как проиграл квалификацию

14мин
5
Формула 1

Квят: Машина могла быть быстрее, а я – аккуратнее

40мин

Последние видео

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Самое важное:

«Мы точно не десятые по скорости». Риккардо рассказал, как проиграл квалификацию
Формула 1

«Мы точно не десятые по скорости». Риккардо рассказал, как проиграл квалификацию

Квят: Машина могла быть быстрее, а я – аккуратнее
Формула 1

Квят: Машина могла быть быстрее, а я – аккуратнее

Перес расстроился из-за отсутствия слипстрима в финале квалификации
Формула 1

Перес расстроился из-за отсутствия слипстрима в финале квалификации

Сайнс пожаловался на проблемы с балансом болида
Формула 1

Сайнс пожаловался на проблемы с балансом болида

Гонщики Mercedes сами удивились, как сильно они опередили конкурентов. А Хэмилтон тут же придумал объяснение
Формула 1

Гонщики Mercedes сами удивились, как сильно они опередили конкурентов. А Хэмилтон тут же придумал объяснение

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.