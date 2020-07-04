Норрис: Когда машина стала легкой, она просто ожила

Для Ландо Норриса квалификация Гран При Австрии стала лучшей в карьере. В итоговом протоколе британец разместился на четвертой позиции, причем оказался на три с лишним десятых быстрее своего напарника Карлоса Сайнса. По словам Норриса, еще вчера в McLaren не особо рассчитывали на такой результат.

«Стоит сказать, что поведение нашей машины заметно меняется в зависимости от количества топлива, – рассказал пилот в интервью британскому телеканалу Sky Sports по окончании квалификации. – И когда машина стала легкой, она просто ожила, просто полетела. Если с большей топливной загрузкой нам было достаточно трудно на равных бороться, к примеру, с Racing Point – то на квалификации все заметно изменилось.

Однако теперь в гонке нас могут ждать весьма неприятные сюрпризы. Да, гонщики Ferrari оказались далековато – но мы знаем, что их гоночный темп может оказаться заметно лучше, чем квалификационный. Плюс у них в этом году все в порядке с прижимной силой – поэтому нам надо готовиться к непростой гонке. А еще быть максимально внимательными к вопросу износа шин, беречь их на протяжении всей дистанции – и при этом не терять позиции».

Карлос Сайнс тем временем рассказал, что со вчерашнего дня не может нужным образом сбалансировать поведение своего автомобиля – и именно это стало причиной столь заметного отставания от товарища по команде.