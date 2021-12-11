Норрис: Хочу остаться третьим, не вмешиваясь в борьбу лидеров

Гонщик McLaren Ландо Норрис сумел забраться на третью позицию по ходу последней квалификации сезона. И такой результат стал для него неожиданностью, несмотря на желание выиграть сессию.

«В начале Q3 я улучшил, но также сделал несколько ошибок, – рассказал Норрис. – И потом у меня получился чистый круг в конце сегмента. Я нацелился на поул, но эта идея не выгорела, потому что машина была все же немного медленнее. Но круг получился хорошим, и третья позиция стала небольшой неожиданностью.

Я немного переживаю о завтрашней гонке: хочется просто остаться там, где я сейчас, и следить за происходящим на первых нескольких кругах или вообще в течение всего заезда. В то же время я не хочу особо вмешиваться [в битву за титул], потому что это может вызвать много противоречий. Так что я не знаю… нужно ли будет куда-то деваться. Но я сделаю все возможное, и если появится шанс – я им воспользуюсь».

Норрис отстал от Льюиса Хэмилтона на 5 десятых секунды и опередил Серхио Переса на 16 тысячных.