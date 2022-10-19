Норрис: Хэмилтон велик, но я его быстрее

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22-летний Ландо Норрис проводит уже четвертый сезон в Формуле 1 и пока не одержал ни одной победы. Это не мешает ему считаться одним из сильнейших пилотов своего поколения и одной из надежд британского автоспорта.

Журналисты британской редакции GQ спросили у Норриса, смог бы он быть быстрее самого успешного английского гонщика в истории Льюиса Хэмилтона, если бы они выступали на одинаковых машинах. И вот что он ответил.

«Конечно, это трудный вопрос, но я отвечу на него положительно, – сказал Норрис. – Конечно, без всяких сомнений это будет не просто. Льюис – один из величайших пилотов всех времен, но в нашем спорте можно добиться успеха, только если веришь в себя. Гонщик должен считать, что он быстрее всех».

Сейчас ситуация такова, что перспектива выступления Норриса и Хэмилтона за одну команду выглядит почти невероятной. Так что проверить утверждение Ландо в ближайшее время не удастся. Однако можно привести такое приблизительное сравнение.

В 2018 году Норрис стал вице-чемпионом Формулы 2. Тогда он проиграл титул Джорджу Расселлу, причем со значительным отставанием по очкам. В этом году Расселл стал напарником Хэмилтона и пока превосходит по очкам семикратного чемпиона, правда не на много.