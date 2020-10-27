Во вторник Ландо Норрис опубликовал в своем твитер-аккаунте пост с извинениями. Британский пилот назвал и адресата этих извинений, и причину своих действий – но сделал это с помощью общих фраз: «Я приношу извинения. Я был глуп и неосторожен в своих недавних высказываниях – не продемонстрировал необходимого уважения к определенным людям. Я вовсе не таков, каким мог показаться из-за этих высказываний – и я знаю, что должен извиниться перед этими людьми лично. Но также хотел бы принести извинениями всем, что слышал и читал мои высказывания. Простите».

Пикантность ситуации в том, что однозначно определить высказывание, за которое извиняется пилот McLaren, не так-то просто. С одной стороны, Норрис был весьма эмоционален, когда в гонке на Гран При Португалии столкнулся с Лэнсом Строллом. «Что этот *****головый делает?» – сказал гонщик в радиоэфире, использовав парой секунд позже еще одно, крайне оскорбительное слово.

Однако за эти высказывания пилот раскритиковал сам себя еще в воскресенье, причем не успев покинуть болид: «Я знаю, что должен извиниться за сказанное о Лэнсе, – сообщил Норрис команде по пути в закрытый парк. – Мне не стоило произносить этих слов, но я был на эмоциях, был сильно расстроен».

Поэтому многие посчитали, что сегодняшним твитом британский пилот извиняется перед Льюисом Хэмилтоном за недостаточно высокую оценку рекорда, установленного в воскресенье пилотом Mercedes. «Я рад за него, но не более того, – сказал Норрис в интервью после гонки, которая сделала Хэмилтоном рекордсменом по числу побед в Ф1. – Для меня это ничего особо не значит. Льюис сейчас управляет машиной, которая должна каждую гонку выигрывать. Ему для победы и обогнать-то надо пару гонщиков, а то и вовсе одного. Но надо отдать ему должное, он продолжает хорошо делать свою работу».