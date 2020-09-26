Норрис использует новый нос McLaren на гонке в Сочи

McLaren решила опробовать новую концепцию носового обтекателя в боевых условиях на Гран При России. Впервые новый нос на тренировках в Муджелло использовал Карлос Сайнс. В Сочи с ним тренировался уже Ландо Норрис, и команда решила оставить обтекатель британцу на квалификацию и гонку.

Новый обтекатель является частью более широкого круга обновлений, которые McLaren будет вводить в строй постепенно.

Норрис не проводил квалификационную пристрелку на третьей тренировке в Сочи и потому остался только 20-м в протоколе. Его напарник Сайнс, использующий старую версию носового обтекателя, установил третье время.