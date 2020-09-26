Норрис использует новый нос McLaren на гонке в Сочи
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McLaren постепенно вводит в строй свои обновления
McLaren решила опробовать новую концепцию носового обтекателя в боевых условиях на Гран При России. Впервые новый нос на тренировках в Муджелло использовал Карлос Сайнс. В Сочи с ним тренировался уже Ландо Норрис, и команда решила оставить обтекатель британцу на квалификацию и гонку.
Новый обтекатель является частью более широкого круга обновлений, которые McLaren будет вводить в строй постепенно.
Норрис не проводил квалификационную пристрелку на третьей тренировке в Сочи и потому остался только 20-м в протоколе. Его напарник Сайнс, использующий старую версию носового обтекателя, установил третье время.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Пилоты
|Ландо Норрис
|Команды
|McLaren
|Автор
|Адам Купер
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Норрис использует новый нос McLaren на гонке в Сочи
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