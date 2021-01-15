Норрис: Иногда мы с Сайнсом друг друга ненавидели

В 2021 году Ландо Норрису предстоит выступать в одной команде с Даниэлем Риккардо, одним из главных юмористов Формулы 1. Многие считают этих двух пилотов идеальной парой, однако Норрис уверен, что напарники всегда находятся в противостоянии, как было у него с Карлосом Сайнсом.

«Между напарниками всегда есть напряжение, даже если кто-то говорит, что его нет, – сказал Норрис. – Может, иногда его стараются скрыть. Даже мы с Карлосом, хоть зачастую и выглядело, что мы друг другом довольны, но временами мы друг друга ненавидели.

Никто не хочет проигрывать напарнику, выглядеть плохо на его фоне. Напарник это последний, кому ты хочешь проиграть. Даже когда ты ходишь со смелой улыбкой, иногда это грызет тебя изнутри, если ты не можешь поравняться с партнером».

Норрис отметил, что несмотря на борьбу, они с Сайнсом хорошо работали на команду: «Я ни разу не общался с Карлосом до его перехода в McLaren. Не знал его, не знал, какой он. Мы стали добрыми приятелями за пределами трассы, но в то же время и яростными соперниками. Мы гармонично работали вместе, но в то же время все время конкурировали. Из нас получились и хорошие партнеры, и хорошие соперники».