Норрис и Расселл на финальном круге гонки задели одну и то же стену. Но Ландо повезло
Пилот McLaren рассказал, что его гонка в Сингапуре едва не закончилась еще до клетчатого флага
Ландо Норрис повторил на трассе «Марина-Бэй»лучший результат в карьере: британец финишировал на втором месте, причем на протяжении десятка финальных кругов ему пришлось сдерживать серьезный прессинг Джорджа Расселла из Mercedes, у которого были более свежие и более мягкие шины.
Но Норрис справился с этой задачей и удержал позицию – тогда как сам Расселл не удержался в зоне подиума. По ходу заключительного круга он задел задним правым колесом барьер в десятом повороте гонки и не удержал машину на трассе.
Как признался Ландо, он допустил точно такую же ошибку, но сумел избежать неприятного результата.
«На последнем круге я зацепил стену в том же месте [что и Расселл], – рассказал гонщик McLaren сразу после финиша. – Думаю, в действительности это он повторил мои действия, но последствия оказались куда хуже.
Мне жаль его, у него была сложная гонка».
Ландо добавил, что первый отрезок, на котором он преследовал Mercedes своего соотечественника, дал ему важную информацию для последующей обороны: «Это помогло мне в паре поворотов, где я потом [при обороне] мог действовать чуть более спокойно».
George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Говоря о действиях лидировавшего всю дистанцию Карлоса Сайнса, Норрис отметил: «Он действовал очень умно, оставляя мне возможность использовать DRS [для обороны от Mercedes].
Это помогло моей гонке – а также, думаю, и его собственной. Когда парни из Mercedes поехали на второй пит-стоп, я понял, что нас ждет сложная концовка, ведь им нужно было обогнать лишь пару машин.
Но мы справились, сдержали их, я на втором месте. Для этого пришлось сделать все возможное – и еще немного. Так что я очень доволен».
Ландо за карьеру финишировал в гонках на второй позиции в общей сложности четыре раза. Но никогда прежде его отрыв от победителя не был столь малым, как в этот уик-энд – восемь десятых секунды.
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