Норрис и McLaren продлили контракт

Ландо Норрис дебютировал в Ф1 в 2019 году и до настоящего времени выступал только за McLaren. В активе 21-летнего гонщика – два призовых финиша, в том числе на недавнем Гран При Эмилии-Романьи в Имоле. В общем зачете нынешнего сезона Норрис занимает четвертое место.

Действующий договор Ландо истекает в конце этого года. О точных сроках нового контракта стороны не объявили, назвав его многолетним. В официальном заявлении говорится о сотрудничестве «в 2022 году и последующий период».

«Я рад продлить отношения с McLaren, – цитирует пресс-служба британского пилота. – Я в этой команде уже почти пять лет и чувствую себя частью этой семьи. Даже вообразить не могу, что моя карьера может продолжиться где-то еще.

McLaren оказывала мне огромную поддержку еще со времени выступления в молодежных сериях, и я с удовольствием учился и развивался все это время.

Мое стремление остаться в McLaren понятно: а хочу выигрывать гонки и стать чемпионом мира, причем именно с этой командой».

По словам главы коллектива Андреаса Зайдля, продление контракта стало следствием взаимного желания продолжать сотрудничество. Ландо вошел в молодежную программу McLaren еще в 2017-м, когда выступал в Ф2.

Нынешний напарник Норриса Даниэль Риккардо также останется в Уокинге как минимум до конца 2023 года.