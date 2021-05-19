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Формула 1 Новость

Норрис и McLaren продлили контракт

Автор:
, Ответственный редактор

Британская команда объявила, что продолжит сотрудничество с гонщиком

Норрис и McLaren продлили контракт

Ландо Норрис дебютировал в Ф1 в 2019 году и до настоящего времени выступал только за McLaren. В активе 21-летнего гонщика – два призовых финиша, в том числе на недавнем Гран При Эмилии-Романьи в Имоле. В общем зачете нынешнего сезона Норрис занимает четвертое место.

Действующий договор Ландо истекает в конце этого года. О точных сроках нового контракта стороны не объявили, назвав его многолетним. В официальном заявлении говорится о сотрудничестве «в 2022 году и последующий период».

«Я рад продлить отношения с McLaren, – цитирует пресс-служба британского пилота. – Я в этой команде уже почти пять лет и чувствую себя частью этой семьи. Даже вообразить не могу, что моя карьера может продолжиться где-то еще.

McLaren оказывала мне огромную поддержку еще со времени выступления в молодежных сериях, и я с удовольствием учился и развивался все это время.

Мое стремление остаться в McLaren понятно: а хочу выигрывать гонки и стать чемпионом мира, причем именно с этой командой». 

По словам главы коллектива Андреаса Зайдля, продление контракта стало следствием взаимного желания продолжать сотрудничество. Ландо вошел в молодежную программу McLaren еще в 2017-м, когда выступал в Ф2. 

Нынешний напарник Норриса Даниэль Риккардо также останется в Уокинге как минимум до конца 2023 года.  

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ландо Норрис
Команды McLaren
Автор Александр Кабановский

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