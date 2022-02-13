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Норрис: Мы регулярно общаемся с Льюисом, он вернется

Пилот McLaren поделился новостями, которые наверняка порадуют поклонников семикратного чемпиона мира

Норрис: Мы регулярно общаемся с Льюисом, он вернется
Кемаль Шенгюл
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Прошло уже два месяца после Гран При Абу-Даби, а те события до сих пор будоражат умы гоночных болельщиков, которые продолжают выяснять, кого же в действительности следует считать чемпионом мира – Льюиса Хэмилтона или Макса Ферстаппена.

При этом сам британский пилот после поражения на финальном круге скрылся от публики. Почти все это время он держал информационную блокаду и только недавно вернулся в социальные сети. Однако появляется все больше свидетельств того, что семикратный чемпион все же не покинет Ф1 и продолжит выступления в 2022 году. 

После презентации McLaren Ландо Норрис рассказал в эфире Sky Sports: «Мы с ним на связи. Я отправляю сообщения, чтобы узнать, все ли в порядке. Мы периодически общаемся. И могу сказать, что он в хорошей форме. 

Все это время меня часто спрашивали, вернется ли он в гонки. Я считаю, что такой вариант всегда был и остается наиболее вероятным».

Говоря об исходе борьбы за титул в пользу Ферстаппена, Ландо добавил: «Мои симпатии на стороне Льюиса, так как я не считаю случившееся [в Абу-Даби] справедливым. Но в то же время я полагаю, что Макс заслужил звание чемпиона».

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