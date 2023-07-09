Норрис финишировал вторым в британском Гран При. Победил вновь Макс

Шестая подряд победа действующего чемпиона стала логичным исходом гонки в Сильверстоуне. Ни проигранный старт, ни выезд машины безопасности никак не сказались на Максе. Он скверно начал движение по сигналу светофора, едва не пропустил пару McLaren и четыре следующих круга оставался вторым за Ландо Норрисом.

Но едва участникам гонки разрешили использовать DRS, Ферстаппен тотчас опередил соперника на прямой Веллингтон – и больше не уступал первой позиции. Вся борьба после этого разворачивалась только позади его Red Bull за второе и последующее места.

Первые круги гонки: впереди Ландо Норрис, McLaren MCL60, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Оскар Пиастри, McLaren MCL60 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

На протяжении двух третей дистанции ситуация оставалась неизменной. Пара McLaren держалась в тройке, следом круги наматывали пилоты Ferrari и Mercedes. Все перевернула с ног на голову поломка мотора на Haas Кевина Магнуссена на 33-м круге.

К этому моменты уже прошли первые плановые пит-стопы некоторых гонщиков – и в командах стало очевидно, что даже самые мягкие шины Soft (С3) позволяют преодолеть довольно длинный отрезок.

Потому все лидеры, использовав режим VSC и последующий выезд машины безопасности, перешли именно на Soft. И только в McLaren поставили обоим гонщикам Hard.

Именно поэтому после рестарта за 14 кругов до финиша Ландо и Оскару Пиастри пришлось отчаянно обороняться от соперников из Mercedes. Однако Хэмилтон, который благодаря длинному первому отрезку смог разом прыгнуть на третье место, так яростно наседал на Норриса, что быстро стер свои слики и отстал.

Однако семикратный чемпион все же удержался в тройке – впервые с 1999 года на подиум британской гонки поднялись два британца. Ландо повторил лучший результат в карьере и принес команде из Уокинга первый подиум в сезоне.

Пиастри добился лучшего в карьере четвертого места, а Расселл, до того порадовавший болельщиков красивым обгоном Шарля Леклера по внешнему радиусу Лаффилда (на фото ниже) остался пятым, так как стартовал на Soft и провел свой пит-стоп еще до режима VSC.

Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Скудерия, ты ли это?

Ferrari стартовала в гонке с четвертой и пятой позиций, но более ранний пит-стоп с переходом на Hard поставил Карлоса Сайнса с Шарлем Леклером в невыгодное положение. Монегаску вторично сменили шины, поставив Medium, но это не сильно помогло – обоих пилотов на алых машинах опередил на трассе Алекс Элбон на Williams, у которого стоял Soft!

Англо-таец во второй раз после Канады провел отличную гонку и на этот раз финишировал восьмым – позади Фернандо Алонсо и прорвавшегося с 15-го места Серхио Переса.

Леклер с Сайнсом в итоге лишь замкнули десятку.

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Эстебан Окон, Alpine A523 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Куда же без штрафов

После неприятной для Ф1 истории с ворохом наказаний за несоблюдение границ трассы на прошлом этапе в Австрии в этот раз тоже можно было ожидать каких-то наказаний – в Сильверстоуне тоже есть пара мест, где за белыми линиями можно проехать даже быстрее.

Расселл даже дошел до стадии черно-белого флага, когда следующее нарушение привело бы к штрафным секундам, но в итоге все же избежал неприятного сценария.

А вот Лэнса Стролла, который на трассе финишировал 11-м, все же наказали на пять секунд – канадец так отчаянно сражался с Пьером Гасли, что у того не выдержала задняя подвеска.

Еще раньше из борьбы выбыл напарник француза по Alpine Эстебан Окон – его подвел отказ гидравлики.

Нико Хюлькенбергу потребовался лишний пит-стоп из-за поврежденного после контакта с Серхио Пересом переднего крыла, но это не помешало немцу стать одним из 17 гонщиков, проехавших под клетчатый флаг.

Red Bull Racing одержала десятую подряд победу со старта сезона – до повторения рекорда McLaren, который был поставлен в 1988-м Аленом Простом и Айртоном Сенной долгое время казался недостижимым, остался всего один выигранный Гран При.

Он пройдет 21-23 июля в Венгрии.

Результаты Гран При Великобритании (52 круга)