Норрис финишировал вторым в британском Гран При. Победил вновь Макс
Отличный старт даже позволил Ландо ненадолго выйти в лидеры, но гонка стала очередным подтверждением того, что спорить с Red Bull и Максом Ферстаппеном в нынешней Ф1 не под силу никому
Шестая подряд победа действующего чемпиона стала логичным исходом гонки в Сильверстоуне. Ни проигранный старт, ни выезд машины безопасности никак не сказались на Максе. Он скверно начал движение по сигналу светофора, едва не пропустил пару McLaren и четыре следующих круга оставался вторым за Ландо Норрисом.
Но едва участникам гонки разрешили использовать DRS, Ферстаппен тотчас опередил соперника на прямой Веллингтон – и больше не уступал первой позиции. Вся борьба после этого разворачивалась только позади его Red Bull за второе и последующее места.
Первые круги гонки: впереди Ландо Норрис, McLaren MCL60, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Оскар Пиастри, McLaren MCL60
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
На протяжении двух третей дистанции ситуация оставалась неизменной. Пара McLaren держалась в тройке, следом круги наматывали пилоты Ferrari и Mercedes. Все перевернула с ног на голову поломка мотора на Haas Кевина Магнуссена на 33-м круге.
К этому моменты уже прошли первые плановые пит-стопы некоторых гонщиков – и в командах стало очевидно, что даже самые мягкие шины Soft (С3) позволяют преодолеть довольно длинный отрезок.
Потому все лидеры, использовав режим VSC и последующий выезд машины безопасности, перешли именно на Soft. И только в McLaren поставили обоим гонщикам Hard.
Именно поэтому после рестарта за 14 кругов до финиша Ландо и Оскару Пиастри пришлось отчаянно обороняться от соперников из Mercedes. Однако Хэмилтон, который благодаря длинному первому отрезку смог разом прыгнуть на третье место, так яростно наседал на Норриса, что быстро стер свои слики и отстал.
Однако семикратный чемпион все же удержался в тройке – впервые с 1999 года на подиум британской гонки поднялись два британца. Ландо повторил лучший результат в карьере и принес команде из Уокинга первый подиум в сезоне.
Пиастри добился лучшего в карьере четвертого места, а Расселл, до того порадовавший болельщиков красивым обгоном Шарля Леклера по внешнему радиусу Лаффилда (на фото ниже) остался пятым, так как стартовал на Soft и провел свой пит-стоп еще до режима VSC.
Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Скудерия, ты ли это?
Ferrari стартовала в гонке с четвертой и пятой позиций, но более ранний пит-стоп с переходом на Hard поставил Карлоса Сайнса с Шарлем Леклером в невыгодное положение. Монегаску вторично сменили шины, поставив Medium, но это не сильно помогло – обоих пилотов на алых машинах опередил на трассе Алекс Элбон на Williams, у которого стоял Soft!
Англо-таец во второй раз после Канады провел отличную гонку и на этот раз финишировал восьмым – позади Фернандо Алонсо и прорвавшегося с 15-го места Серхио Переса.
Леклер с Сайнсом в итоге лишь замкнули десятку.
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Эстебан Окон, Alpine A523
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Куда же без штрафов
После неприятной для Ф1 истории с ворохом наказаний за несоблюдение границ трассы на прошлом этапе в Австрии в этот раз тоже можно было ожидать каких-то наказаний – в Сильверстоуне тоже есть пара мест, где за белыми линиями можно проехать даже быстрее.
Расселл даже дошел до стадии черно-белого флага, когда следующее нарушение привело бы к штрафным секундам, но в итоге все же избежал неприятного сценария.
А вот Лэнса Стролла, который на трассе финишировал 11-м, все же наказали на пять секунд – канадец так отчаянно сражался с Пьером Гасли, что у того не выдержала задняя подвеска.
Еще раньше из борьбы выбыл напарник француза по Alpine Эстебан Окон – его подвел отказ гидравлики.
Нико Хюлькенбергу потребовался лишний пит-стоп из-за поврежденного после контакта с Серхио Пересом переднего крыла, но это не помешало немцу стать одним из 17 гонщиков, проехавших под клетчатый флаг.
Red Bull Racing одержала десятую подряд победу со старта сезона – до повторения рекорда McLaren, который был поставлен в 1988-м Аленом Простом и Айртоном Сенной долгое время казался недостижимым, остался всего один выигранный Гран При.
Он пройдет 21-23 июля в Венгрии.
Результаты Гран При Великобритании (52 круга)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1:25'16.938
|1
|2
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1:25'20.736
|3.798
|1
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1:25'23.721
|6.783
|1
|4
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|1:25'24.714
|7.776
|1
|5
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1:25'28.144
|11.206
|1
|6
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1:25'29.820
|12.882
|1
|7
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|1:25'34.131
|17.193
|1
|8
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1:25'34.816
|17.878
|1
|9
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1:25'35.627
|18.689
|2
|10
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1:25'36.386
|19.448
|1
|11
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|1:25'40.570
|23.632
|1
|12
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:25'42.768
|25.830
|1
|13
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|1:25'43.601
|26.663
|2
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1:25'44.421
|27.483
|1
|15
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:25'46.758
|29.820
|3
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:25'48.163
|31.225
|2
|17
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:25'50.066
|33.128
|2
|18
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|1:17'35.589
|6 Laps
|2
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|48'55.905
|21 Laps
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|14'16.351
|43 Laps
|1
|Полные результаты
Галерея: Баттон проехал в Сильверстоуне на чемпионской машине Мэнселла
Гран При Великобритании: пять быстрых выводов
Самое важное:
Alpine назначила нового спортивного босса
Alpine назначила нового спортивного босса Alpine назначила нового спортивного босса
Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях
Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях
Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е
Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е
В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года
В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.