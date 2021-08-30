Норрис – Ферстаппену: Отличная гонка, невероятный пилотаж!

Ландо Норрис с юмором отнесся к объявлению результатов после Гран При Бельгии, где не было проведено ни одного боевого круга. Пока признанный победителем гонки Макс Ферстаппен давал интервью после финиша, Норрис подошел к нему с шуткой.

«Отличная гонка, дружище, – сказал Норрис. – Невероятный пилотаж! Но я тебя догонял».

«Хорошо, что он в порядке и может шутить. Это самое главное», – прокомментировал слова Норриса Ферстаппен.

Во время квалификации Норрис попал в аварию и не смог завершить третий сегмент. Из-за последовавшего ремонта машины в гонке он стартовал 14-м и остался без очков. По мнению Ландо, начислять за нее баллы вообще не стоило:

«Не думаю, что должны были раздавать очки. Нужно какое-то количество гоночных кругов, а мы ездили только под сейфти-каром... Хотя если бы я был первым, может, думал бы не так, не знаю.

Но хотя Дэн Риккардо набрал много очков в сравнении с Ferrari и это помогло нам [в Кубке конструкторов], я не думаю, что эти очки были заслужены».