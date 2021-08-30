Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Можно ли проехать лучший круг под сейфти-каром? Ответ FIA
Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Норрис – Ферстаппену: Отличная гонка, невероятный пилотаж!

Автор:
, редактор

Начисление очков после Бельгии вызвало у Ландо приступ сарказма

Норрис – Ферстаппену: Отличная гонка, невероятный пилотаж!

Ландо Норрис с юмором отнесся к объявлению результатов после Гран При Бельгии, где не было проведено ни одного боевого круга. Пока признанный победителем гонки Макс Ферстаппен давал интервью после финиша, Норрис подошел к нему с шуткой.

«Отличная гонка, дружище, – сказал Норрис. – Невероятный пилотаж! Но я тебя догонял».

«Хорошо, что он в порядке и может шутить. Это самое главное», – прокомментировал слова Норриса Ферстаппен. 

Во время квалификации Норрис попал в аварию и не смог завершить третий сегмент. Из-за последовавшего ремонта машины в гонке он стартовал 14-м и остался без очков. По мнению Ландо, начислять за нее баллы вообще не стоило:

«Не думаю, что должны были раздавать очки. Нужно какое-то количество гоночных кругов, а мы ездили только под сейфти-каром... Хотя если бы я был первым, может, думал бы не так, не знаю. 

Но хотя Дэн Риккардо набрал много очков в сравнении с Ferrari и это помогло нам [в Кубке конструкторов], я не думаю, что эти очки были заслужены».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Можно ли проехать лучший круг под сейфти-каром? Ответ FIA

Предыдущая новость

Можно ли проехать лучший круг под сейфти-каром? Ответ FIA
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера

3 ч
2
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии

20 ч
3
Формула 1

Формула 1 готова изменить правила после фарса в Бельгии

5 ч
4
Формула 1

Мнение: Формула 1 в Бельгии устроила издевательство

17 ч
5
Формула 1

«Голая жадность». Фанаты разнесли Ф1 после Спа

4 ч
Самое важное:
Норрис – Ферстаппену: Отличная гонка, невероятный пилотаж!
Формула 1

Норрис – Ферстаппену: Отличная гонка, невероятный пилотаж!

38мин
Можно ли проехать лучший круг под сейфти-каром? Ответ FIA
Формула 1

Можно ли проехать лучший круг под сейфти-каром? Ответ FIA

2 ч
Гасли: Нас выпустили на трассу, когда условия стали еще хуже
Формула 1

Гасли: Нас выпустили на трассу, когда условия стали еще хуже

2 ч
Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера
Формула 1

Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера

3 ч
Алонсо в шоке от решения судей в Бельгии
Формула 1

Алонсо в шоке от решения судей в Бельгии

4 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Можно ли проехать лучший круг под сейфти-каром? Ответ FIA Гран При Бельгии
Формула 1

Можно ли проехать лучший круг под сейфти-каром? Ответ FIA

Гасли: Нас выпустили на трассу, когда условия стали еще хуже Гран При Бельгии
Формула 1

Гасли: Нас выпустили на трассу, когда условия стали еще хуже

Алонсо в шоке от решения судей в Бельгии Гран При Бельгии
Формула 1

Алонсо в шоке от решения судей в Бельгии

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Ферстаппену казалось, что у гонки был шанс. Его соперники не согласились Гран При Бельгии
Формула 1

Ферстаппену казалось, что у гонки был шанс. Его соперники не согласились

Анализ: Red Bull на поуле в Спа – но кто будет сильнее в гонке? Гран При Бельгии
Формула 1

Анализ: Red Bull на поуле в Спа – но кто будет сильнее в гонке?

Вольф объяснил преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном Гран При Бельгии
Формула 1

Вольф объяснил преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном

Самое читаемое Сегодня

Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера
Формула 1 Формула 1

Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии

Формула 1 готова изменить правила после фарса в Бельгии
Формула 1 Формула 1

Формула 1 готова изменить правила после фарса в Бельгии

Мнение: Формула 1 в Бельгии устроила издевательство
Формула 1 Формула 1

Мнение: Формула 1 в Бельгии устроила издевательство

«Голая жадность». Фанаты разнесли Ф1 после Спа
Формула 1 Формула 1

«Голая жадность». Фанаты разнесли Ф1 после Спа

Норрис – Ферстаппену: Отличная гонка, невероятный пилотаж!
Формула 1 Формула 1

Норрис – Ферстаппену: Отличная гонка, невероятный пилотаж!

Можно ли проехать лучший круг под сейфти-каром? Ответ FIA
Формула 1 Формула 1

Можно ли проехать лучший круг под сейфти-каром? Ответ FIA

Алонсо в шоке от решения судей в Бельгии
Формула 1 Формула 1

Алонсо в шоке от решения судей в Бельгии

Самое важное:

Норрис – Ферстаппену: Отличная гонка, невероятный пилотаж!
Формула 1 Формула 1

Норрис – Ферстаппену: Отличная гонка, невероятный пилотаж!

Можно ли проехать лучший круг под сейфти-каром? Ответ FIA
Формула 1 Формула 1

Можно ли проехать лучший круг под сейфти-каром? Ответ FIA

Гасли: Нас выпустили на трассу, когда условия стали еще хуже
Формула 1 Формула 1

Гасли: Нас выпустили на трассу, когда условия стали еще хуже

Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера
Формула 1 Формула 1

Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.