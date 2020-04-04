Норрис: Ферстаппен испугался виртуальной Формулы 1

Чтобы как-то компенсировать отмену и перенос этапов из-за коронавируса, руководство Формулы 1 пытается завлечь действующих пилотов в виртуальные заезды. При этом Макс Ферстаппен, который известен своим пристрастиям к кибергонкам, принимать участие в официальных заездах наотрез отказался.

Ферстаппен честно признался, что не верит в свою способность побеждать в официальной игре Формулы 1, которую он еще не освоил. Еще один постоянный участник виртуальных гонок – Ландо Норрис – вполне верит в то, что голландец действительно испугался.

«Конечно он боится! – заявил Норрис в эфире телеканала Sky Sports. – Игра F1 2019 – это отличное развлечение. Ты же управляешь болидом, который очень быстр в поворотах и вообще очень быстр. Во многом ощущения очень реальны. Ну, и там доступно множество реальных трасс, что тоже хорошо.

Но есть и другие игры, например, он рубится в iRacing, где мы с ним часто сражаемся. Там можно выбрать между машинами GT и формулами. Мне кажется, ему больше нравится это разнообразие.

Плюс он всегда говорит, что ему интересно участвовать там, где он может побеждать. Так что, может, он думает, что не победит. Или ему просто жалко времени – или же он не чувствует себя достаточно уверенным».