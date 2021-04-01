Норрис: Ферстаппен чисто обогнал Хэмилтона

Макс Ферстаппен уступил Льюису Хэмилтону победу на Гран При Бахрейна, пропустив его после приказа дирекции гонки. Обогнав Mercedes, голландец нарушил границы трассы, а потому его обязали вернуть позицию. В противном случае Ферстаппену грозил бы штраф.

Однако пилот McLaren Ландо Норрис полагает, что обгон был совершен чисто.

«Не думаю, что Макс должен был бы получить штраф, ведь он совершил обгон до того, как выехал с трассы, – сказал Норрис во время трансляции в Twitch. – Посмотрите, он уже на километр впереди.

А потом у Макса возникла избыточная поворачиваемость. Если бы он поднял ногу с педали и ехал не на полном газу, то остался бы на трассе. Но это случилось, когда он уже был впереди, и только потом он выехал с трассы.

На мой взгляд, он не обгонял за счет выезда с трассы. Но это сложный вопрос. Вероятно, мы разберем его на следующем собрании пилотов».

Норрис также отмел домыслы о том, что это Хэмилтон вынудил Ферстаппена выехать за пределы трассы: «Он этого не делал. Нельзя выдавить кого-то с трассы, когда едешь позади него. Если бы Льюис дотронулся до Макса, то был бы либо разворот, либо авария. Льюис не выдавливал Макса, потому что даже не мог».