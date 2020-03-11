Норрис: Ферстаппен больший гонщик, чем Хэмилтон

Макс Ферстаппен считается едва ли не главным соперником Льюиса Хэмилтона в борьбе за чемпионский титул в этом году. Сам голландец еще в прошлом сезоне говорил о желании всерьез схватиться за титул в 2020-м. Однако, Хэмилтон в случае победы может повторить рекорд Михаэля Шумахера. Гонщик McLaren Ландо Норрис полагает, что Ферстаппен лучше смотрится в контактной борьбе, в то время как Хэмилтон даже не допускает ее.

«Макс больший гонщик, чем Льюис, – сказал Норрис в интервью PA Sport. – Он побеждает благодаря своим обгонам, ставит все на кон. Льюис много лет соревнуется с сильными пилотами, он очень хорош в квалификации. Он выдает там лучшие круги, а потом забирает гонку. Но от него мы не видим таких обгонов. Может, потому, что он все время впереди. А Макс пока в таком положении не был.

У них обоих есть сильные стороны, но в несколько разных областях. Было бы здорово увидеть их борьбу бок о бок в этом году. Сейчас они явно показывают высший уровень».