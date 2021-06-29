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Формула 1 Новости

Норрис: Ferrari обгонит McLaren, если разберется с машиной

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Британец рассказал, что в поворотах SF21 едет в одном тепе с Mercedes и Red Bull, но у команды слишко часто случаются слабые уик-энды

Норрис: Ferrari обгонит McLaren, если разберется с машиной

В нынешнем сезоне Формулы 1 Red Bull и Mercedes спорят за лидерство, а за их спинами McLaren и Ferrari ведут собственное сражение за третью позицию. Пока британцы впереди в этом поединке: 120-108.

При этом если лидер McLaren Ландо Норрис едет на стабильно высоком уровне, раз за разом финишируя в пятерке, то у Скудерии очень сильные Гран При чередуются с откровенными провалами. В Монако и Баку Шарль Леклер выиграл квалификацию, но в Ле-Кастелле гонщики на алых машинах не смогли заработать ни одного очка. 

«У них постоянные взлеты и падения, – сказал в Шпильберге Норрис, комментируя ситуацию. – Но проблемы у них не в каждой гонке. Вот во Франции для них все было по-настоящему плохо. Но многие трассы подходят и лучше, че нам.

Мы видим, как им сложно на прямых. При этом данные GPS говорят, что в поворотах они одни из лучших, на уровне Mercedes и Red Bull.

Так что сейчас именно Ferrari мы считаем главной угрозой. И совершенно точно не можем рассчитывать, что точно возьмем верх. Надо стремиться наращивать отрыв и улучшать машину – когда они соберут все воедино, то легко опередят нас. Ситуация сложная».

Говоря о сильных сторонах каждой из команд, Ландо добавил: «В это году они часто опережают нас в квалификациях. У них уже было два поула. 

Это показывает, что у них хорошая машина. И когда им удастся разобраться с гонками, они полетят вперед.

Пока же в каких-то ситуациях их машина лучше нашей, а в каких-то – наоборот».

Главной проблемой Ferrari в гонках считается перегрев резины, который не позволяет Леклеру и Карлосу Сайнсу ехать достаточно быстро на длинных сериях.

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