Норрис будет стартовать с последнего ряда после замены мотора

В субботу Ландо Норрис стал только 15-м по скорости, уступив семь позиций своему партнеру по команде Карлосу Сайнсу. Учитывая такой исход сессии, в McLaren решили заменить на машине британца два главных компонента силовой установки – блок внутреннего сгорания и турбину.

Так как в обоих случаях новые детали не укладывались в прописанный лимит – три на сезон, – гонщик получил штраф и был переставлен в конец решетки.

При этом он займет не 20-ю, а 19-ю позицию, так как ранее аналогичное наказание получил и дебютант Ф1 Пьетро Фиттипальди, а в этом случае относительное расположение на решетке определяет результат в квалификации, который у Норриса выше.

На одно место вверх после перестановки Ландо поднялись Кевин Магнуссен, оба пилота Williams и Кими Райкконен.