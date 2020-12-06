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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Норрис будет стартовать с последнего ряда после замены мотора

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Норрис будет стартовать с последнего ряда после замены мотора
Автор:
, Ответственный редактор

После неудачной квалификации в команде McLaren решили обновить силовую установку на машине своего пилота

В субботу Ландо Норрис стал только 15-м по скорости, уступив семь позиций своему партнеру по команде Карлосу Сайнсу. Учитывая такой исход сессии, в McLaren решили заменить на машине британца два главных компонента силовой установки – блок внутреннего сгорания и турбину. 

Так как в обоих случаях новые детали не укладывались в прописанный лимит – три на сезон, – гонщик получил штраф и был переставлен в конец решетки.

При этом он займет не 20-ю, а 19-ю позицию, так как ранее аналогичное наказание получил и дебютант Ф1 Пьетро Фиттипальди, а в этом случае относительное расположение на решетке определяет результат в квалификации, который у Норриса выше.

На одно место вверх после перестановки Ландо поднялись Кевин Магнуссен, оба пилота Williams и Кими Райкконен.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Пилоты Ландо Норрис
Команды McLaren
Автор Александр Кабановский

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