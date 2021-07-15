Норрис: Батареи Ferrari и Honda сильнее Mercedes

Honda построила новую силовую установку в 2021 году, что позволило ей поравняться в мощности с Mercedes. Однако в Red Bull говорят, что хотя ДВС двух производителей действительно равны, но электрическая батарея Mercedes пока остается лучшей.

Но пилот McLaren Ландо Норрис, который использует клиентский мотор Mercedes, с таким утверждением не согласен.

«В плане мощности моторов мы сделали большой шаг в 2021 году, – цитирует Норриса AS. – Однако, Ferrari и Honda тоже строят мощные моторы, у них хорошие батареи. Может, даже посильнее, чем у нас».