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Формула 1 Новости

Норрис: Батареи Ferrari и Honda сильнее Mercedes

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Ландо не уверен, что у него лучшая силовая в чемпионате

Норрис: Батареи Ferrari и Honda сильнее Mercedes

Honda построила новую силовую установку в 2021 году, что позволило ей поравняться в мощности с Mercedes. Однако в Red Bull говорят, что хотя ДВС двух производителей действительно равны, но электрическая батарея Mercedes пока остается лучшей. 

Но пилот McLaren Ландо Норрис, который использует клиентский мотор Mercedes, с таким утверждением не согласен.

«В плане мощности моторов мы сделали большой шаг в 2021 году, – цитирует Норриса AS. – Однако, Ferrari и Honda тоже строят мощные моторы, у них хорошие батареи. Может, даже посильнее, чем у нас». 

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