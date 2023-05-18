Ночь в McLaren и путь через горы. Де Врис рассказал, как сложно в Италии
Гонщик поделился в социальных сетях рассказом о том, с какими трудностями столкнулся в последние дни – и как ему помогали самые разные люди
Гонщик AlphaTauriвместе со своими коллегами по пелотону готовился к Гран При Эмилии-Романьи, который в итоге пришлось отменить из-за сильных дождей, которые залили центральную Италию.
Его рассказ о событиях начала нынешней недели позволяют лучше понять, насколько в действительности непросто приходится сейчас тем, кто принял на себя удар стихии. В провинции Эмилия-Романья сейчас отменены занятия в школах, закрыты многие дороги и мосты.
«Поздно вечером во вторник, около 23:30, я уже подъезжал к Фаэнце, где на следующий день были запланированы маркетинговые мероприятия на базе нашей команды, – написал голландец. – Лил сильный дождь, окрестности Фаэнцы были залиты водой, и мне просто не удалось доехать до своего отеля.
Возвращаться на шоссе тоже было поздно, и я застрял в крохотной деревушке. Там была всего одна гостиница – но, конечно, свободных мест в ней не оказалось.
На мое счастье, там разместилась бригада McLaren. Джек Фрэзер – парень, который на пит-стопах работает передним домкратом – сжалился надо мной и пустил переночевать у себя.
Следующим утром холл нашей гостиницы превратился в убежище – всю ночь туда сходились люди, которых дождь вынудил покинуть собственные дома».
Поездка Ника де Вриса, AlphaTauri, в Фаэнцу
Так как к середине для прозвучало объявление об отмене Гран При, Нику оставалось только развернуться и взять обратный курс. Но и это оказалось непростой задачей.
«Я видел только один вариант – вернуться домой через Флоренцию, – продолжил де Врис свой рассказ. – И после полного приключений переезда через горы, который стал возможен только благодаря местным жителям и властям разных деревень, мне удалось благополучно добраться до дома.
Хочу поблагодарить всех и каждого, кто был добр ко мне. Было исключительно приятно видеть заботу людей друг о друге. Мои мысли с теми, кого коснулась эта трагедия.
Вскоре я вновь приеду в Фаэнцу, чтобы встретиться там с сотрудниками нашей базы и местными жителями».
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