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Формула 1 / Новость

Ниссани стал тест-пилотом Williams и проведет три пятничные тренировки

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Ниссани стал тест-пилотом Williams и проведет три пятничные тренировки
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
15 янв. 2020 г., 09:15

В среду команда объявила о подписании контракта с пилотом из Израиля, который сядет за руль по ходу нескольких Гран При предстоящего сезона.

О контракте с Роем Ниссани Williams объявила на пресс-конференции в Тель-Авиве. В конце 2019-го гонщик уже работал с ней на тестах в Абу-Даби – в новом сезоне его программа будет включать занятия на симуляторе, участие в официальных молодежных тестах и пятничные тренировки трех Гран При. 

Конкретные этапы пока не определены, но скорее всего это будут уик-энды, когда Формула 1 пройдет без гонок поддержки Ф2, в которой Ниссани продолжит выступать. 

Рой отметил: «Это знаковое событие для израильского автоспорта. Когда я провел декабрьские тесты в Абу-Даби, то сразу почувствовал себя комфортно в кокпите и ощутил себя частью команды. 

Новый опыт, который я получу, погрузившись в работу с Williams, будет бесценным. Мне не терпится поскорее начать эту программу как на трассе, так и за ее пределами». 

Заместитель руководителя команды Клэр Уильямс добавила: «Рой продемонстрировал свои способности в Абу-Даби – нас очень впечатлило, чего он добился за короткое время. Он очень трудолюбив, и мы рады поработать с ним в новом сезоне».

Поддержку 25-летнему Ниссани окажет компания Israel Start-Up, логотипы которой появятся на машинах Williams по ходу тех уик-эндов, когда пилот сядет за руль.

В 2014-м Рой уже участвовал в тестах Ф1, в Валенсии он пилотировал машину Sauber. До 2018-го он выступал в Формуле 2, где заработал одно очко, а в минувшем году ни разу не выходил на старт. 

Отец гонщика Ханох также принимал участие в пятничных тренировках Ф1 – на Гран При Венгрии 2005 года он выступал в составе Minardi.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Рой Ниссани
Команды Williams
Автор Джонатан Нобл

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