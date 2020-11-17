Ранее Рой Ниссани в рамках своего контракта с командой из Гроу садился за руль в Барселоне и Монце, причем на итальянском этапе он даже опередил своего напарника Николя Латифи.

На предстоящем 27-29 ноября этапе в Сахире израильский гонщик вновь получит возможность поработать в пятницу утром.

Также он будет пилотировать FW43 на однодневных тестах в Абу-Даби после завершения сезона. На этих заездах каждая команда получит право выставить по две машины, и компанию Ниссани составит запасной гонщик Williams Джек Эйткен.

При этом участниками тестов в Абу-Даби могут стать только молодые гонщики, которые не более двух раз стартовали в Ф1. Оба представителя Williams соответствуют этому критерию, а вот McLaren уже объявила, что не примет участия в заездах. Есть основания полагать, что так же могут поступить и еще несколько команд чемпионата.

Renault по-прежнему пытается добиться возможности усадить за руль своей машины на этих тестах Фернандо Алонсо, но соперники решительно настроены нарушить планы французов.