Ниссани примет участие в Гран При Италии
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Рой Ниссани подменит Джорджа Расселла в пятницу
Резервный пилот WIlliams Рой Ниссани примет участие в Гран При Италии. Израильтянин выступит на первой пятничной тренировке. Как сообщает команда, Ниссани заменит в ней Джорджа Расселла.
Ранее Ниссани уже выступал на первой тренировке Гран При Испании, где показал худшее время, на 0,330 секунды отстав от своего напарника Николя Латифи.
«После отличной сессии в Барселоне я с нетерпением жду пилотажа в Монце, – сказал сам гонщик. – Эта трасса среди моих любимых, на ней я впервые выиграл формульную гонку. Эмоций будет много, но я, как всегда, включу режим робота, чтобы выполнить заданную командой работу».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии
|Пилоты
|Рой Ниссани
|Команды
|Williams
|Автор
|Иван Матушкин
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Ниссани примет участие в Гран При Италии
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