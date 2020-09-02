Резервный пилот WIlliams Рой Ниссани примет участие в Гран При Италии. Израильтянин выступит на первой пятничной тренировке. Как сообщает команда, Ниссани заменит в ней Джорджа Расселла.

Ранее Ниссани уже выступал на первой тренировке Гран При Испании, где показал худшее время, на 0,330 секунды отстав от своего напарника Николя Латифи.

«После отличной сессии в Барселоне я с нетерпением жду пилотажа в Монце, – сказал сам гонщик. – Эта трасса среди моих любимых, на ней я впервые выиграл формульную гонку. Эмоций будет много, но я, как всегда, включу режим робота, чтобы выполнить заданную командой работу».