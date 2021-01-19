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Формула 1 / Новость

Ниссани останется резервным пилотом Williams и получит день предсезонных тестов

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Ниссани останется резервным пилотом Williams и получит день предсезонных тестов
Автор:
, Ответственный редактор

Команда из Гроу подтвердила, что в 2021 году продолжит сотрудничество с израильским гонщиком

Рой Ниссани пришел в Williams перед прошлым сезоном – как и его отец Ханох, гонщик стал участвовать в пятничных тренировках.

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Гонщик трижды садился за руль по ходу сезона, а потом принял участие в тестах на «Яс-Марине».

Во вторник команда объявила, что Ниссани сохранит роль резервного гонщика – это первое подобное объявление, сделанное после смены собственников прошлым летом. 

В заявлении говорится, что Рой вновь проведет в Williams три пятничных сессии, а также получит возможность отработать один из трех дней предсезонной сессии в Бахрейне. 

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Таким образом, у призовых гонщиков Джорджа Расселла и Николя Латифи останется всего по одному дню для перготовки к чемпионату. Впрочем, команда ранее планировала провести до начала сезона один из съемочных дней, а это еще 100 дополнительных километров. 

В прошлом году 26-летний Ниссани параллельно с работой тест-пилота выступал в Формуле 2, но всего дважды смог заработать там очки. О продолжении этой программы в сегодняшнем заявлении ничего не сказано.

На запрос Motorsport.com о том, кто еще будет запасными гонщиками Williams в этом сезоне, команда ответила, что объявит об этом позже.

Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Рой Ниссани
Команды Williams
Автор Александр Кабановский

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