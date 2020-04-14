Автодром «Зандфорт» ремонтировали специально для этой весны. В мае 2020-го сюда должна была вернуться Формула 1: после перерыва длиной в 35 лет чемпионат мира вновь включил в календарь Гран При Нидерландов.

Планы организаторов разбил коронавирус. Из-за глобальной эпидемии множество стран закрыли границы, а Формула 1 перенесла треть этапов. Одним из отложенных заездов стал Гран При Нидерландов. Только-только реконструированный «Зандфорт» теперь простаивает. О том, как величественно выглядит обновленный автодром на рассвете в окружении холмов и деревень, сняли романтичное видео. Посмотрите его, если тоже скучаете по гонкам: