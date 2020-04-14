Никто не пытается успеть под флаг. Посмотрите, как выглядит пустая трасса Формулы 1 на карантине
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В Нидерландах сняли красивое видео о том, как выглядит «Зандфорт» прямо сейчас. В этот момент голландская трасса должна была готовиться к Гран При Формулы 1. Но гонку перенесли из-за коронавируса. Теперь свежеотремонтированная трасса в одиночестве стоит среди живописных дюн и домиков
Автодром «Зандфорт» ремонтировали специально для этой весны. В мае 2020-го сюда должна была вернуться Формула 1: после перерыва длиной в 35 лет чемпионат мира вновь включил в календарь Гран При Нидерландов.
Планы организаторов разбил коронавирус. Из-за глобальной эпидемии множество стран закрыли границы, а Формула 1 перенесла треть этапов. Одним из отложенных заездов стал Гран При Нидерландов. Только-только реконструированный «Зандфорт» теперь простаивает. О том, как величественно выглядит обновленный автодром на рассвете в окружении холмов и деревень, сняли романтичное видео. Посмотрите его, если тоже скучаете по гонкам:
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|ГП Нидерландов Билеты
|Местонахождение
|Зандфорт
|Автор
|Хужбер Давид
Никто не пытается успеть под флаг. Посмотрите, как выглядит пустая трасса Формулы 1 на карантине
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25 июн. - 28 июн.
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