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«Никто не перешел от слов к делу». История краха команды Проста, рассказанная очевидцем

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«Никто не перешел от слов к делу». История краха команды Проста, рассказанная очевидцем
Автор:
, редактор (Франция)
Соавтор: Джейк Боксолл-Легг
9 июн. 2020 г., 16:40

Этот проект должен был стать воплощением французской мечты в Формуле 1, но вышло совсем иначе. О событиях 2000 года вспомнил Ник Хайдфельд

В предстоящем сезоне Формулы 1 гонщик из Франции – речь об Эстебане Оконе – будет выступать на машине французской команды с французским мотором под руководством босса-француза. Подобного сочетания болельщики не видели ровно 20 лет, со времен Жана Алези в Prost-Peugeot.

Выиграв четыре титула и завершив гоночную карьеру в конце 1993-го, Ален Прост не смог расстаться с паддоком. Через три года чемпион возглавил собственный гоночный проект, выкупив при поддержке крупных компаний активы команды Ligier.

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Начало вышло многообещающим. Оливье Панис несколько раз поднимался на подиум, сезон-97 принес шестую строчку в Кубке конструкторов. Однако затем результаты стали падать.

К 2000 году, более не видя перспектив, Оливье ушел тест-пилотом в McLaren. Его молодой напарник Ярно Трулли, который принес Prost GP второе место в безумной дождевой гонке на «Нюрбургринге» – как оказалось, ставшее последним подиумом команды – принял предложение Jordan.

Новым лидером стал ветеран Жан Алези. В 1991-м он был партнером Проста в Ferrari, а теперь перешел в команду к бывшему напарнику. Вторую машину доверили Нику Хайдфельду. Немец, едва не переигравший Монтойю в Формуле 3000, провел два года в тестерах McLaren и теперь готовился к дебюту в Гран При. В качестве кандидатов рассматривали также Стефана Сарразена и Дженсона Баттона, но француза в итоге оставили в запасе, а британский пилот предпочел Williams.

Ник Хайдфельд, Ален Прост и Жан Алези. 2000 год

Ник Хайдфельд, Ален Прост и Жан Алези. 2000 год

Фото: Motorsport Images

Новая машина AP03, построенная Аланом Дженкинсом и Лоиком Бигуа, сохранила фирменный темно-синий цвет, а ее ливрея радовала глаз россыпью логотипов. Помимо французских Gauloises, BIC, Sodexho и Total там были и глобальные бренды – PlayStation и Yahoo.

Вдохновлялись McLaren – получили анти-McLaren

Дженкинс не скрывал: при работе над шасси вдохновлялся чемпионской McLaren MP4/14 Эдриана Ньюи. По сравнению с предыдущей AP02 машина получила уменьшенную базу и стала на 30 кг легче. Кроме того, с сезона-2000 были введены новые ограничения на аэродинамику, включая размер боковых дефлекторов.

Prost AP03

Prost AP03

Иллюстрация: Джорджо Пиола

В преддверии старта сезона Прост не скрывал честолюбивых планов, даже не предполагая, насколько провальным получится итог. Как только стартовали тесты, стало очевидно: машине недостает стабильности и сцепления с асфальтом. Но хуже всего было то, что она не могла ехать надежно.

Ник Хайдфельд, рассказывая Motorsport.com о событиях 2000 года, назвал AP03 худшим автомобилем в своей долгой карьере.

«Даже если просто посмотреть на результаты, сразу понимаешь, что скорости в ней не было, – отметил немец. – По собственному опыту могу сказать: в девяти случаях из десяти быстрой машиной очень приятно управлять. Именно так было с McLaren, которую я тестировал. С точки зрения темпа, баланса и предсказуемости это вообще было едва ли не лучшее, чем мне доводилось управлять.

С Prost все было с точностью до наоборот. Никакого баланса. Чтобы держать ее под контролем в поворотах, мне приходилось постоянно работать рулем.

Вообще, когда ты в конце пелотона, то вынужден гораздо больше сражаться с машиной. AP03 была несбалансированной и непредсказуемой.

Для гонщика что-то хуже придумать сложно. Ты просто не знаешь, чего ожидать. До известной степени к этому можно привыкнуть, но ты все равно не можешь быть уверен в том, что именно произойдет дальше. А это всегда очень напрягает».

Ник Хайдфельд за рулем Prost AP03 Peugeot

Ник Хайдфельд за рулем Prost AP03 Peugeot

Фото: Motorsport Images

Сейчас такое невозможно представить, но в 17-ти Гран При сезона-2000 у команды Проста было 15 сходов из-за технических поломок. Больше всего досаждали отказами моторы Peugeot. Когда в 2001-м бывший гонщик Ligier Педро Диниц стал инвестором Prost, он привел ошеломляющую статистику: по ходу предыдущего чемпионата в результате отказов были списаны почти 60 двигателей Peugeot. При том, что особой мощности у них тоже не было.

«У нас постоянно что-то ломалось, – согласился Хайдфельд. – Помню, как я разглядывал фото горящей машины и поймал себя на мысли, что в нем нет ничего необычного. Такое случалось довольно часто. Не помню, чтобы хоть раз сталкивался со столь неэффективными отношениями между командой и производителем моторов. 

Однако я бы не стал говорить, что двигатели были нашей главной проблемой. Да, им не хватало приемистости, но с этим можно было жить. В конце концов, недостаток мощности компенсировать проще, чем проблемы шасси».

Скандалы, интриги, столкновения

Но Ален Прост, который всегда был думающим пилотом и совершенно заслуженно получил прозвище Профессор, в вопросах гоночного бизнеса почему-то действовал совершенно иначе. Он начал критиковать Peugeot. В какой-то момент отношения сторон обострились настолько, что инженеры-мотористы объявили забастовку прямо по ходу домашнего Гран При.

«Сейчас вспоминать об этом довольно забавно, – признался Хайдфельд. – Но тогда, на «Маньи-Куре», происходящее казалось худшим моментом в жизни. Мы с Алези сидели в машинах и готовы были выезжать на [воскресную] разминку, но из-за взаимных претензий Проста и Peugeot не могли сделать этого.

Инженеры просто отказывались запускать нам двигатели на протяжении 15 минут, чтобы выразить свою позицию в отношении того, что происходит.

Помню, что я был в совершенной ярости. Перебирал в голове варианты, что можно придумать, но никак не мог повлиять на происходящее. Ужасно было наблюдать, как соперники проезжают круг за кругом, а мы теряем время».

Порой Хайдфельду удавались маленькие подвиги, но невозможно было добиться от AP03 большего, чем 13-я или 14-я позиция на решетке и финиш в самом конце десятки. Алези каким-то чудом квалифицировался в Монако седьмым, а по ходу гонки в Спа даже ехал четвертым, но оба раза его подвела машина.

Куда чаще единственными соперниками Prost были гонщики на Minardi. В итоге ни Жану, ни Нику так и не удалось заработать ни одного очка.

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В довершение всех бед Хайдфельд и Алези сами добавили масла в огонь общих проблем. «Он очень приятный человек, – объяснил Ник в подкасте Beyond The Grid. – Но думаю, многие подтвердят вам, что Жан в жизни и Жан за рулем – это два разных человека. В общении он само дружелюбие. Но едва оказавшись в кокпите, словно становится безумным».

По ходу гонки в Шпильберге Алези нарушил приказ команды и попробовал атаковать напарника, у которого была более предпочтительная тактика. Это закончилось зрелищной аварией и двойным сходом (на фото выше).

«Как по мне, столкновение партнеров по команде – это вообще одна из глупейших вещей, – уверен немец. – Но ведь это можно сказать и про меня самого! Я влетел в Жана сзади на «Маньи-Куре» исключительно из-за собственной ошибки.

Но если говорить об Австрии, то там – это не слишком известный факт – у меня было тактическое преимущество. Команда приказала ему не обгонять, чтобы добиться наилучшего результата. Я просто не ожидал, что он попробует атаковать. С любой точки зрения это был идиотизм – он пошел на обгон, мы столкнулись и сошли вдвоем. В такие моменты спрашиваешь сам себя, о чем вообще думал тот парень. 

Впрочем, повторюсь, это было уже второе наше столкновение после Франции. Там я затормозил слишком поздно, пытаясь опередить другую машину, и влетел в Жана, который был еще дальше впереди. На 100% мой косяк, да еще на его домашней гонке. Он мог просто уничтожить меня в прессе, но оказался на удивление миролюбив. Два разных человека в машине и вне ее».

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Фото: Sutton Images

Надолго не хватило

В мае того же 2000 года Prost GP уволила технического директора Алана Дженкинса. В конце сезона, хлопнув дверью, ушли мотористы Peugeot. Хайдфельд получил приглашение от Sauber и уже в третьей гонке с новой командой поднялся на подиум. Он никогда не скрывал, что не в восторге от своего дебютного сезона в Ф1, но за два прошедших десятилетия ни разу не выразил каких-либо претензий к Просту.

«Думаю, для него все происходящее тоже было непросто, – считает немец, окончательно завершивший карьеру пару лет назад. – Ты можешь быть первоклассным гонщиком, но это не делает тебя сильным менеджером. В этой работе многое для него было в новинку, и он старался изо всех сил. Но результаты показали, что ничего фантастического не получилось.

Я ценю его усилия, у меня остались очень приятные впечатления от нашей совместной работы, но сам сезон, в то же время, остается для меня главным разочарованием в Ф1. 

Мы начали сезон с машиной, которая попросту не работала. Но еще хуже было то, что  прогрессировать тоже не получалось.

Я не раз и не два разговаривал с самыми разными людьми в команде, чтобы попытаться что-то изменить и добиться улучшений. Разговоров об этом действительно было много, но до реальных действий так ни разу и не дошло. Это было сложно принять.

Случается, что на старте у вас возникают проблемы, и понятно, что нужно стремиться разобраться с ними. Но в тот раз все было просто ужасно».

После проваленного сезона спонсоры отвернулись от команды. Cледующей зимой на тестах машины Prost сверкали чистыми ярко-синими бортами. Пилотом стал богатый аргентинец Гастон Маццакане, но уже после четырех Гран При он вылетел из команды из-за низких результатов. Моторы теперь поставляла Ferrari, услуги которой стоили недешево. К счастью, удалось убедить компьютерщиков из Acer покрыть часть расходов ценой ребрендинга.

AP04 ехала уже лучше предшественницы, Алези стабильно финишировал: почти всегда это было место в десятке. Несколько раз Жан заработал очки. Но осенью ушел и он, приведя к череде смен рента-драйверов в кокпите.

Одного провального сезона-2000 хватило, чтобы привести французский проект к печальному завершению. То, что могло стать историей национального триумфа, осталось лишь поучительной главой гоночной истории. Хочется верить, Сириль Абитбуль внимательно изучил эту главу.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Жан Алези , Ник Хайдфельд , Ален Прост
Команды Prost Grand Prix
Автор Бенжамен Винель

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