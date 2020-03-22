«Никто не наймет Алонсо». Ярвилехто не увидел у испанца шансов вернуться в Ф1

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо покинул Формулу 1 в 2018 году, а прошедшей зимой заявил о намерении вернуться в сезоне-2021. Пилот рассчитывал, что изменение технического регламента позволит ему получить место в команде, способной выигрывать гонки. Однако сдвиг начала сезона-2020 из-за коронавируса привел к решению перенести срок вступления нового регламента в силу на 2022 год.

Алонсо пока не объявил, скажется ли это на его планах, однако бывший пилот Ф1 Юрки Ярвилехто уверен: испанца и без того не захотят брать ни в одну команду.

«Никто не сомневается в таланте Алонсо, – цитирует финна Speedweek. – Но если вспомнить, сколько мостов он сжег, то я просто не представляю, чтобы какая-то команда захотела его нанять. Он не пилотировал машину Формулы 1 с 2018 года и он стареет. На рынке есть более молодые пилоты, с которыми легче работать и которые меньше стоят».

В этом году Алонсо столкнулся с проблемами при поиске места на гонку «500 миль Индианаполиса», так как Honda запретила своим клиентам нанимать испанца. В итоге Фернандо нашел место в команде, которая использует мотор Chevrolet. Во время выступлений за McLaren Алонсо много раз открыто критиковал моторы японской компании, чем вызвал сильное недовольство руководителей Honda.