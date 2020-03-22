«Никто не наймет Алонсо». Ярвилехто не увидел у испанца шансов вернуться в Ф1
Бывший пилот Формулы 1 уверен, что план Фернандо по возвращению обречен на неудачу
Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо покинул Формулу 1 в 2018 году, а прошедшей зимой заявил о намерении вернуться в сезоне-2021. Пилот рассчитывал, что изменение технического регламента позволит ему получить место в команде, способной выигрывать гонки. Однако сдвиг начала сезона-2020 из-за коронавируса привел к решению перенести срок вступления нового регламента в силу на 2022 год.
Алонсо пока не объявил, скажется ли это на его планах, однако бывший пилот Ф1 Юрки Ярвилехто уверен: испанца и без того не захотят брать ни в одну команду.
«Никто не сомневается в таланте Алонсо, – цитирует финна Speedweek. – Но если вспомнить, сколько мостов он сжег, то я просто не представляю, чтобы какая-то команда захотела его нанять. Он не пилотировал машину Формулы 1 с 2018 года и он стареет. На рынке есть более молодые пилоты, с которыми легче работать и которые меньше стоят».
В этом году Алонсо столкнулся с проблемами при поиске места на гонку «500 миль Индианаполиса», так как Honda запретила своим клиентам нанимать испанца. В итоге Фернандо нашел место в команде, которая использует мотор Chevrolet. Во время выступлений за McLaren Алонсо много раз открыто критиковал моторы японской компании, чем вызвал сильное недовольство руководителей Honda.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Юрки Ярвилехто , Фернандо Алонсо В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Никто не наймет Алонсо». Ярвилехто не увидел у испанца шансов вернуться в Ф1
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