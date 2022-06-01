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Формула 1 Новость

«Никогда не критикуй Ferrari». Хилл предупредил Леклера

По мнению чемпиона Ф1, лидеру Скудерии стоит не забывать о политике, которая всегда играет важную роль в этой команде

Кемаль Шенгюл
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«Никогда не критикуй Ferrari». Хилл предупредил Леклера
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Шарль Леклер второй год подряд выиграл квалификацию домашнего Гран При и даже – в отличие от 2021 года – смог выйти на старт, но из-за тактических просчетов Ferrari финишировал лишь четвертым. 

После гонки Шарль отметил, что команда действовала не самым оптимальным образом – монегаску пришлось ждать на пит-лейне, пока сменят шины его напарнику Карлосу Сайнсу, из-за чего Леклер остался вовсе без призового кубка.  

По мнению сильнейшего пилота Ф1 1996 года Дэймона Хилла, гонщику стоит быть осторожнее в высказываниях.

«Думаю, в самой Ferrari отлично все понимают, – объяснил британец в эфире Sky Stopts. – Пилоты вправе критиковать свою команду, но при этом должны помнить, что в какой-то момент это может стать проблемой с точки зрения PR.

В Маранелло очень мало людей, которые одобряют такое отношение или хотя бы согласны его терпеть. И если гонщик вздумает противостоять Ferrari, команда всегда возьмет верх. И потому следует очень внимательно следить за своими словами».

Хилл добавил, что считает поданный Скудерией протест на Red Bull после поражения в Монако «шагом отчаяния».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Своим взглядом на ситуацию с Леклером также поделился другой эксперт, Ральф Шумахер. По мнению немца, гонщику важно не забывать и свои промахи: «Случиться может всякое. Вы должны вместе побеждать и вместе проигрывать. Он тоже сделал немало ошибок. И пока у команды их меньше, чем у него».  

Еще один экс-пилот Ф1 Тимо Глок занял иную позицию. По его мнению, в этот раз Скудерия и впрямь выступила ниже своего уровня: «У них не было того хладнокровия, которое продемонстрировали в Red Bull. И это стоило им победы. 

Если послушать их радиопереговоры, то можно отчетливо уловить нотки паники. Они приняли неверное решение, а традиционное невезение Леклера в Монако вновь проявило себя».

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