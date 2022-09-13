«Никогда не говори никогда». Квят не исключил возвращения в Ф1

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Нынешний сезон Даниил Квят собирался провести в чемпионате мира по гонкам на выносливость в составе G-Drive Racing, но из-за событий на Украине дебют в WEC и «24 часах Ле-Мана» пришлось отложить. Зато россиянин исполнил давнюю мечту, попробовав силы в NASCAR.

Конкретных планов на 2023 год у Квята пока нет, но он подчеркивает, что готов рассмотреть любые варианты – в том числе с возвращением в Ф1, где как раз открылась вакансия в Alpine. Даниил работал с этой командой в прошлом году – и в паддоке Монцы выбрал именно ее гостевую зону.

Даниил, уверен, что этот паддок занимает особое место в твоем сердце. Есть ли шанс, что у тебя появится шанс вновь получить здесь место? Пусть даже неизбежно встает вопрос с лицензией…

Кто знает… Определенно, за свою жизнь я четко усвоил, что никогда не надо говорить никогда. Но сейчас, возможно, для этого не самый, так скажем, подходящий момент. Надеюсь, что однажды мы действительно сможем об этом говорить. Но сейчас я гоняюсь в NASCAR, как вы знаете, и мне там рады.

У меня не было там никаких проблем, совершенно. У нас в планах провести еще несколько гонок. Так что с этой точки зрения у меня все хорошо. Что потом? Честно говоря, я всем доволен. Я всегда хотел попробовать NASCAR, я часто об этом говорил, так что для меня это что-то вроде осуществления мечты.

Конечно, чтобы добиться там успехов, потребуется время – но я терпелив, а карьера в NASCAR может быть очень долгой, если ее правильно выстроить. Мне любопытно. Я хочу посмотреть, насколько далеко это может зайти. Но само собой, как вы и сказали, у Формулы 1 особенное место в моем сердце. Кто знает, может, мы и правда сможем когда-нибудь поговорить о возвращении. Я все еще молод, и мы не раз видели, как пилоты возвращались в чемпионат и выступали неплохо.

Как обстоит дело с лицензией? Я слышал, у тебя есть возможность получить итальянскую? Или можно выступать в качестве нейтрального атлета. Какие есть варианты?

У меня они есть. Я открыт для предложений – как в Европе, так и в США, передо мной зеленый свет на пути в большинство чемпионатов. Да, в определенный период ситуация была напряженной. К сожалению, на процессе переговоров это тоже сказалось. Но сейчас эта напряженность уже немного спала.

Я открыт для всего. Посмотрим, что будет в 2023 году. К счастью, у меня есть варианты – и никаких дополнительных преград передо мной нет.

Свою последнюю (на настоящий момент) гонку в Ф1 Даниил провел в конце 2020-го за AlphaTauri Фото: Энди Хон / Motorsport Images

То есть ты уверен, что если будешь вести диалог с какой-нибудь из команд здесь, в этом паддоке, то никаких сложностей с лицензией, национальностью, не возникнет? Ты сможешь сказать: «С этим проблем нет, давайте обсуждать, что я могу за рулем»?

Да, в этом я уверен.

Я видел тебя в моторхоуме Alpine. Понятно, что это просто встреча со старыми друзьями – но очевидно, что ты наверняка можешь быть в их списке кандидатов на 2023-й наряду с другими парнями. Есть ли шанс?

Как я и сказал, сейчас, возможно, не самое идеальное для этого время с учетом всего, что происходит. В теории – да. Я мог согласиться, что если бы момент был чуть более подходящий, то все возможно. Но кто знает… Люди знают меня, у них есть мой номер телефона, они понимают, как меня найти.

Сейчас я пришел сюда в костюме, но готов в любой момент сменить его на гоночный комбинезон. Я буду готов, если потребуется. Формула 1 – самое простое для меня занятие из всех возможных. Намного сложнее сесть за руль машины NASCAR и после четырех кругов в тренировке гоняться с этими парнями.

Ты был с командой в прошлом году, принимал участие в тестах Pirelli. Очевидно, что твоя фамилия должна быть в их списке, не так ли?

Я не видел распечатку этого списка (смеется), но меня знают и Лоран [Росси, глава бренда], и Отмар [Сафнауэр, руководитель команды]… Нет, я действительно рад, что мы сейчас это обсуждаем. Спасибо за ваши слова. Конечно, если возможность появится, я готов. Просто в таких делах всегда много деталей, много политики – как например, лояльность по отношению к пилотам своих программ поддержки и так далее. Формула 1 всегда была такой, это нормально. Посмотрим, что будет. В настоящий момент я не слишком об этом задумываюсь.

У тебя есть грамотный менеджер в лице Николя Тодта. Он все знает, он один из лучших в своем деле. Одному было бы намного сложнее разобраться, что происходит…

Да, конечно. Я высоко ценю Николя, мне нравится с ним работать. Конечно, не все так просто. Он не может просто щелкнуть пальцами и все уладить. В таких вещах много деталей, как я и сказал. Но иметь его на своей стороне очень полезно, да.

У меня есть и свои контакты, я успел завести здесь много хороших знакомств. Но, могу лишь повторить, многое будет зависеть от обстоятельств. На бумаге все может выглядеть одним образом, а на деле сложиться совершенно иначе.

Даниил Квят в гонке NASCAR (команда Team Hezeberg, Toyota Camry) Фото: Джесен Винлав / NKP / Motorsport Images

В NASCAR ты проехал…

…две гонки.

Пока планы выступать только на должных трассах, так?

Да, в настоящий момент это так. Потом в октябре-ноябре будет период переговоров о том, что можно сделать в 2023 году. В настоящий момент мой главный фокус – посмотреть, чего я могу добиться там. Я мотивирован. Я очень мотивирован, потому что это настоящий вызов.

Это новый мир. Мне реально нужно стартовать там с нуля, и я не думаю, что в мире есть много пилотов, которые могли бы сказать, что выступали и в Формуле 1, и в NASCAR. Я очень высоко оцениваю NASCAR, для меня это Формула 1 в Штатах.

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