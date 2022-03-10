Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Официально: Mercedes сделал болид без понтонов Следующая / Фотогалерея: «беспонтонный» Mercedes W13
Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Никита Мазепин попал под европейские санкции

В новом санкционном списке Евросоюза значатся российский гонщик и его отец Дмитрий Мазепин

Никита Мазепин попал под европейские санкции
Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В новый санкционный список в отношении Россиян, который вчера опубликовал Европейский Союз, среди прочих добавлен бизнесмен Дмитрий Мазепин, а также его сын, бывший пилот Формулы 1 Никита Мазепин.

В пояснениях европейских чиновников сказано, что старший Мазепин, в частности, был в числе бизнесменов, приглашенных на встречу с президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. По мнению европейских властей, это доказывает связь Мазепина с российским правительством, а следовательно и налагает на него ответственность за действия России.

В свою очередь Никита Мазепин попал в список, как публичная фигура, не отказавшаяся от связи с «Уралкалием» – компанией его отца, которая выступала спонсором команды Haas.

За несколько часов до известия о санкциях Никита Мазепин провел пресс-конференцию, на которой в частности заявил, что не согласен с односторонним разрывом своего контракта со стороны Haas в частности потому, что ни он сам, ни его отец, ни «Уралкалий» не находятся под санкциями.

Читайте также:
Поделились
Официально: Mercedes сделал болид без понтонов
Предыдущая новость

Официально: Mercedes сделал болид без понтонов
Следующая новость

Фотогалерея: «беспонтонный» Mercedes W13

Фотогалерея: «беспонтонный» Mercedes W13
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Бинотто: Тесты в Бахрейне расставят все по своим местам
Формула 1

Бинотто: Тесты в Бахрейне расставят все по своим местам

Организаторы этапа в Имоле продлили контракт с Ф1 до 2025 года Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Организаторы этапа в Имоле продлили контракт с Ф1 до 2025 года

Ф1 переехала в новый большой моторхоум
Формула 1

Ф1 переехала в новый большой моторхоум

Никита Мазепин Больше от
Никита Мазепин
Четверо гонщиков Ф1 поддержали Мазепина после увольнения
Формула 1

Четверо гонщиков Ф1 поддержали Мазепина после увольнения

Мазепин: Я узнал о расторжении контракта из пресс-релиза
Формула 1

Мазепин: Я узнал о расторжении контракта из пресс-релиза

Мазепин: Я был готов выполнить условия FIA
Формула 1

Мазепин: Я был готов выполнить условия FIA

Самое важное:

Haas отказали в воскресных тестах, но позволят ездить по вечерам
Формула 1 Формула 1

Haas отказали в воскресных тестах, но позволят ездить по вечерам

Вольф: Мы уверены в легальности своего болида
Формула 1 Формула 1

Вольф: Мы уверены в легальности своего болида

Могут ли Mercedes заставить вернуть понтоны? Ответ Росса Брауна
Формула 1 Формула 1

Могут ли Mercedes заставить вернуть понтоны? Ответ Росса Брауна

Леклер захватил лидерство на тестах, Williams – вторая по скорости
Формула 1 Формула 1

Леклер захватил лидерство на тестах, Williams – вторая по скорости

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.