Никита Мазепин попал под европейские санкции

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В новый санкционный список в отношении Россиян, который вчера опубликовал Европейский Союз, среди прочих добавлен бизнесмен Дмитрий Мазепин, а также его сын, бывший пилот Формулы 1 Никита Мазепин.

В пояснениях европейских чиновников сказано, что старший Мазепин, в частности, был в числе бизнесменов, приглашенных на встречу с президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. По мнению европейских властей, это доказывает связь Мазепина с российским правительством, а следовательно и налагает на него ответственность за действия России.

В свою очередь Никита Мазепин попал в список, как публичная фигура, не отказавшаяся от связи с «Уралкалием» – компанией его отца, которая выступала спонсором команды Haas.

За несколько часов до известия о санкциях Никита Мазепин провел пресс-конференцию, на которой в частности заявил, что не согласен с односторонним разрывом своего контракта со стороны Haas в частности потому, что ни он сам, ни его отец, ни «Уралкалий» не находятся под санкциями.