Никакой Нико. Почему Хюлькенберг так и не завоевал ни одного подиума

Десять лет, девять сезонов. 176 гонок. 511 очков. Всеобщее признание. Ни одного подиума. Нико Хюлькенберг – трагикомический герой Формулы 1. Пилот, который был обязан стать звездой, но так и остался во втором эшелоне. В Абу-Даби он проедет свою последнюю гонку.

Да, Нико отказывается прощаться с Ф1, говорит о паузе, отпуске, поиске вариантов. Но в его возвращение никто уже не верит. Оно выглядит даже более невероятным, чем камбэк Роберта Кубицы. За поляком хотя бы стояла не до конца рассказанная история, оборвавшаяся несколько лет назад на самом интересном месте. История Хюлькенберга рассказана до конца – просто самого интересного места в ней не оказалось. Как в песне, где куплет тянется без конца, а припев так и не наступает.

На счету Хюлькенберга три четвертых места и девять пятых. Немец часто был в паре шагов от подиума – случалось бывать даже в паре секунд. Но сделать эту последнюю пару шагов, отыграть эту пару секунд никогда не удавалось. Почему? Кто он: самый невезучий пилот десятилетия – или просто парень, который недостаточно хорош для первой тройки? Давайте разберемся.

Крепкий середняк

При всем уважении, Нико трудно отнести к пилотам высшего эшелона. Не только по тому, каких результатов он добился, но и по тому, какие перспективы демонстрировал. Халк приходил в Ф1 потенциальной звездой – победа в GP2 с первого раза обеспечивает этот статус автоматом. Но уже в дебютный год немец был бит партнером по команде – Рубенсом Баррикелло.

Понятно, что опыт не пропьешь, но к тому моменту уже 38-летний Рубенс, переживший годы поражений от Шумахера и Баттона, вряд ли мог считаться серьезным препятствием для по-настоящему большого таланта. А вот для Хюлькенберга стал.

После этого Нико дважды уступал по количеству очков Чеко Пересу, а сейчас уступает Дэну Риккардо. За девять сезонов Халк пять раз побивал своих напарников, но (да простят меня Пол ди Реста, Эстебан Гутьеррес и Джолион Палмер) всерьез можно рассматривать лишь две победы: над Пересом в первый сезон совместных выступлений и над Сайнсом.

Но Чеко отомстил Нико двумя победами во внутрикомандной дуэли подряд – плюс мексиканец в те годы (в отличие от немца) приезжал на подиумы. Что до Сайнса, то его Хюлькенберг уверенно обыгрывал в первой половине сезона, а вторая уже осталась за испанцем. Кто знает, может сценарий с Пересом повторился бы, не покинь Карлос Renault.

Так или иначе, а выходит, что перед серьезными напарниками Халк чаще пасовал, чем нет.

И как не мог Нико доминировать над серьезными, равноценными ему напарниками, так не мог и проявить лучшие качества в решающие моменты – когда подиум буквально ускользал от него. Два, быть может, самых ярких момента: Бразилия-2012 и Германия-2019. В Сан-Паулу под дождем многое сделал правильно и мог приехать вторым, а то и отобрать победу у Льюиса Хэмилтона. Но во время обгона въехал в McLaren британца. И сомнений в вине немца не возникло ни у кого.

В Хоккенхайме все прошло примерно по такому же сценарию: снова дождь, снова немного удачи и выигрышная тактика, снова реальные шансы на подиум – но в итоге Нико въехал в ограждение.

Получается, что лучшие шансы в карьере Хюлькенберг терял из-за собственных ошибок. Хоккенхайм-2019 мог подсластить ему финал карьеры (или даже спасти место в Renault). А «Интерлагос»-2012 мог вообще все перевернуть! Тогда Нико еще ходил в больших талантах, и сенсационная победа или подиумна Force India наверняка заставили бы топ-команды обдумать кандидатуру Хюлькенберга тщательнее. Но – не сложилось.

Не те команды

Пожалуй, стоит отметить, что за свои девять лет в Ф1 Хюлькенберг ни разу не оказался в нужной команде в нужное время. За два года до прихода Халка в Williams машина британской команды позволяла Росбергу подниматься на подиум.Через два полтора года после ухода Халка из Williams Мальдонадо принес команде победу. А вот когда за рулем болида с индексом FW сидел Халк, этому болиду было очень далеко от первой пятерки.

Sauber в 2012-м взял четыре подиума – а с приходом Нико в 2013-м началось падение. Даже в Renault Хюлькенберг провел те три года, на протяжении которых команда обещала готовиться к будущим подиумам и победам. И пожинать плоды этой работы будут другие.

Вдобавок многочисленные разговоры о переходе Нико в большую команду так и остались разговорами. Был он так уж хуже Боттаса в 2017-м? Мог ли оказаться в Ferrari в 2014-м? Не оказался бы сейчас сильнее Элбона в Red Bull?

Но Нико не показал себя потенциальным лидером, а для второго номера был слишком хорош. Полуторный же номер никому не был нужен.

Хороший пилот – не профессия

Вряд ли у кого-то повернется язык назвать Хюлькенберга неудачником. Он провел в Ф1 девять сезонов, и ни один из девяти не был плохим. Он выступал с сильными напарниками, и ни на чьем фоне не смотрелся плохо. Он был королем младших серий, а сравнительно недавно выиграл «24 часа Ле-Мана».

Нико точно не был плохим пилотом, но был... никаким. Мы все представляем, что такое оборона Макса Ферстаппена, атаки Дэна Риккардо, жесткость Кевина Магнуссена. По стилю вхождения в поворот сможем отличить Льюиса Хэмилтона от Себастьяна Феттеля. Знаем плавные линии Дженсона Баттона и резкие атаки Даниила Квята. Понимаем, каким пилотом является Кими Райкконен, а каким был Пастор Мальдонадо. Но вот каким пилотом является Нико Хюлькенберг? Есть ли у него хоть одна черта, которая выделяет его среди прочих?

Скорее нет, чем да. Халк – усредненный хороший пилот, который атакует там, где все, обороняется так, как положено, и едет, как позволяет машина. Что же, в прыжке выше головы иногда можно остаться без штанов. Нико за десять лет в Ф1 сумел сохранить штаны на месте. Но вряд ли это его утешит при осознании, что даже Лэнс Стролл и Кевин Магнуссен добились за карьеру большего, чем сам Нико.

К тому же, Нико оставался парнем без изюминки не только на трассе. Мы ведь знаем о шутках Дэна Риккардо, пальце Феттеля, наглости Ферстаппена... А что мы можем сказать о Халке? Что он приятный и скромный парень? Действительно, приятный и скромный. Когда Магнуссен предложил Нико произвести кое-какие манипуляции с тестикулами, Нико просто не стал ему отвечать. И не отвечает уже два года. Но даже в этом амплуа воспитанного человека Хюлькенберг не дотянул до джентльменского образа Баттона.

Наверняка именно это помешало Хюлькенбергу стать большим пилотом: он просто ничем не выделялся. Да, его жизнь в Ф1 была успешной. На твердую четверку – может, даже с плюсом. Но ему всегда чуть-чуть чего-то не хватало. Он выступал хорошо, но недостаточно хорошо.

Конечно, свою роль сыграло и невезение. Ведь не скажешь же, что Нико уступает в мастерстве и яркости, например, Валттери Боттасу. А тот в топ-команду попал. С другой стороны, когда Williams в какой-то момент стал второй по скорости машиной и дал шансы попадать на подиум, Боттас эти шансы использовал. Как и, скажем, Хайдфельд. Да и множество других крепких середняков. А вот Хюлькенберг – нет.

И давайте будем честны – вряд ли Хюлькенберг был достаточно силен, чтобы остаться в памяти фанатов великим чемпионом. Теперь мало кто вспоминает о вице-чемпионе мира Эдди Ирвайне. Совсем скоро забудут о девятикратном победителе Гран При Марке Уэббере. А комичный, нелепый рекорд Хюлькенберга останется. Возможно, это был его единственный шанс войти в историю.

Хороший гонщик, приятный человек, честный командный игрок. Про Хюлькенберга можно сказать много хорошего. Но ничего восхитительного. Без него в Ф1 будет немного не хватать баланса и золотой середины. Но вряд ли мы это заметим.