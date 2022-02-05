Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Макс Ферстаппен смог нарушить чемпионскую поступь пилотов Mercedes, доминировавших в Ф1 семь лет подряд – и в драматичном финале переиграть Льюиса Хэмилтона в споре за звание сильнейшего гонщика 2021 года.

Недавно в Нидерландах вышла книга «Формула Макс», подготовленная нашими коллегами из местной редакции Motorsport.com. Но ее страницах авторы вспоминают, как еще до Ф1 юным талантом заинтересовались в Mercedes, но в итоге отец 16-летнего гонщика и его менеджер Раймонд Вермюлен сделали выбор в пользу Red Bull.

Хельмут Марко объяснил, что позволило увести восходящую звезду у сильнейшей команды чемпионата, которая выглядела куда более притягательной, исходя из расстановки сил в пелотоне.

«Разумеется, мы знали, что окружение Макса общается и с Mercedes, – рассказал австриец авторам книги. – Но с Mercedes они не попали бы в Формулу 1 так быстро.

Там не рискнули бы посадить за руль новичка. А мой план был прост: подписать контракт и сразу же усадить этого парня в кокпит. Во многом именно этот подход позволил нам увести его у Mercedes. Я просто увидел, что Макс уже готов к Ф1 – и именно так в итоге и оказалось.

Я бы сказал, что мы в целом отличаемся от Mercedes своим подходом. Нам куда ближе принцип "Без риска нет удовольствия"».

Марко заверил, что в Red Bull ни разу не усомнились в решении доверить машину Ф1 17-летнему пилоту, весь опыт которого после картинга состоял в одном сезоне Формулы 3, где Макс даже не смог выиграть титул.

«Мы не сомневались, что нас станут критиковать, – рассказал 78-летний консультант. – Но признаюсь совершенно откровенно: это был просчитанный риск. К тому же, мы дали Максу необходимое количество тестов в рамках действующих тогда правил.

Он дебютировал в первой тренировке на одной из сложнейших трасс календаря, "Сузуке", и было приятно видеть, как он справился со столь непростой задачей.

Мы смогли хорошо подготовить его к дебютному сезону. Конечно, риск есть всегда, потому что успехи в молодежных категориях никогда не гарантируют успеха в Ф1.

Йос и Макс Ферстаппены, 2014 год Фото: Red Bull Content Pool

Но по ходу общения с Максом я сразу понял, что судить о нем надо не по возрасту. По развитию он намного впереди. Это касалось как физической, так и психологической формы – он уже был готов к Ф1. И мы никогда не испытывали сомнений в своем решении.

Его партнером в Toro Rosso стал более опытный Карлос Сайнс. Он гораздо больше выступал в молодежных формульных сериях, но [в Ф1] Макс сразу же начал демонстрировать равный с ним уровень».

Говоря о последующем прогрессе Ферстаппена, Марко добавил: «Он возмужал. Разница в том, что если сейчас он видит какую-то проблему, то остается максимально спокойным.

Прежде он мог сорваться, начать кричать в гараже. Сейчас он прекрасно понимает, что ничего этим не изменит и уж точно не поможет инженерам. Потому предпочитает готовиться к следующей сессии и думать, как лучше использовать свои возможности.

Прежде он был нетерпелив, это можно было заметить даже в гонках. Скажем, когда отстающие на круг пилоты недостаточно быстро уступали ему дорогу. Но сейчас он явно научился лучше справляться с такими вещами».

Льюис Хэмилтон, Mercedes W12, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B Фото: Энди Хон / Motorsport Images