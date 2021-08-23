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Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

«Ничего необычного». Технический директор AlphaTauri о проблемах Цуноды

Автор:
, главный редактор

По словам Джоди Эггинтона, сложность современной Формулы 1 закономерно приводит к тому, что быстро адаптироваться к ней непросто

«Ничего необычного». Технический директор AlphaTauri о проблемах Цуноды

Проблемы Юки Цуноды в первой половине дебютного сезона японца в Формуле 1 не стали большим сюрпризом для команды AlphaTauri. Об этом в мини-интервью корреспонденту Motorsport.com рассказал технический директор итальянского коллектива Джоди Эггинтон.

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«У любого новичка Формулы 1, который провел в чемпионате достаточно большое количество гонок, были подъемы и спады. Я могу вспомнить и другие сезоны, когда в команду приходил дебютант, когда восторги и успехи смешивались с невезением и неудачами – и гонок после мы не могли толком понять, что происходит.

Так что, я не вижу в нынешней ситуации чего-то уникального. Она не особо приятна, она создает дискомфорт – но это не что-то, совершенно неожиданно упавшее нам с неба на голову. Думаю, Юки уделяли особо много внимания из-за его удачной дебютной гонки [где Цунода финишировал 9-м, обогнав по ходу заезда Фернандо Алонсо]. Когда публика видит, что машина конкурентоспособна, ожидания растут – а между тем пилот по-прежнему находится в процессе адаптации. В такой ситуации люди чаще задают вопросы – но, с моей точки зрения, тут нет ничего необычного.

Тут стоит учитывать, насколько сложна сейчас Формула 1. Юки – не первый, кто так быстро добрался до Формулы 1. В похожем темпе вверх двигались Масса, Райкконен и некоторые другие пилоты. Но то, как много ты должен понять и освоить за короткое время, насколько быстро меняется инженерная составляющая, делает Ф1 гораздо более сложной, чем раньше.

Не так давно ты мог столкнуться с какими-то проблемами в первой тренировке и без особых проблем поймать темп во второй. Теперь же, если ты потерял заметное количество времени на трассе, теперь очень трудно вернуться на один уровень с соперниками. А если речь о молодом пилоте, все еще сложнее и время на трассе еще более ценно».

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Капито: Внутри Williams как будто было две разных команды

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Капито: Внутри Williams как будто было две разных команды
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